Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

Angela Melillo, il suo matrimonio da sogno con Cesare San Mauro: “Volevamo un matrimonio veloce”

Angela Melillo, una delle più amate showgirl della televisione italiana, ha aperto le porte del suo matrimonio a Silvia Toffanin nella sua ultima intervista a Verissimo. L’ex protagonista de Il Bagaglino non ha nascosto l’emozione nel ripercorrere quei momenti, passando in rassegna tutte le immagini più significative di quel giorno speciale. L’attrice è partita dalle prime fasi: “Abbiamo fatto un invito per pochissime persone, ci siamo sposati al Campidoglio, nella sala rossa”.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"

Angela Melillo ha continuato così il racconto del suo matrimonio con Cesare San Mauro: “Cosa mi ha emozionato di più? Quando ero in macchina ho pensato: ringrazio di poter ancora vivere e provare queste emozioni”. La showgirl ha voluto ringraziare inoltre i suoi genitori, che dall’alto l’hanno protetta e guidata in questo cammino. Angela Melillo è stata poi raggiunta in studio dalle sue amiche, oltre che colleghe, per un’inaspettata sorpresa. Insieme hanno raccontato le impressioni a caldo dell’amica, in procinto di compiere per la seconda volta nella sua vita il grande passo.

Ezio Bastianelli, ex marito Angela Melillo/ "Intimità non era più la stessa e poi..."

Cesare San Mauro, ecco chi è in nuovo marito di Angela Melillo

Angela Melillo si è sposata lo scorso mese di settembre con Cesare San Mauro, per l’occasione, come spiegato a Verissimo, hanno scelto di organizzare una cerimonia in comune con pochi intimi. L’uomo non è noto al mondo della TV e dello spettacolo in generale, è invece conosciuto in ambito accademico come professore di Diritto dell’Economia. L’uomo ha completato la sua formazione professionale presso l’Università La Sapienza di Roma e attualmente, oltre all’attività di docente, esercita anche la professione di avvocato.

Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: "Mi hai usata..."/"Svelo il segreto su Belen

Angela Melillo e Cesare San Mauro sono partiti per una breve luna di miele verso Vienna, poco dopo aver pronunciato il fatidico “sì” presso il Campidoglio. Pur non essendo avvezzo al mondo dello spettacolo, il docente universitario è comunque attivo sui social, in particolare su Instagram. Spesso condivide con i follower foto e contenuti che lo ritraggono proprio in compagnia della neo sposa Angela Melillo, oltre ai simpatici scatti del tenero maltese al quale sembra particolarmente legato











© RIPRODUZIONE RISERVATA