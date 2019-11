Cesare Vincenti, suicida ex capo Gip di Palermo/ Indagato nell’inchiesta su Zamparini

Tragedia oggi a Palermo dove Cesare Vincenti, ex capo dell’ufficio del Gip del capoluogo siciliano è morto suicida dopo essersi lanciato dal balcone della sua abitazione, nella zona residenziale di via Sciuti. A darne notizia è, tra gli altri, Il Giornale di Sicilia nell’edizione online che rivela come sul posto sia intervenuto subito dopo il gesto drammatico anche il procuratore Francesco Lo Voi, il questore Renato Cortese e i Ris, oltre ai carabinieri ed ai mezzi di soccorso che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Proprio Vincenti, insieme al figlio avvocato Andrea, dallo scorso giugno erano finiti coinvolti nelle indagini da parte della procura di Caltanissetta con le accuse di corruzione e rivelazione di notizie riservate in merito all’inchiesta sulla presunta fuga di notizie relative all’ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini. L’imprenditore avrebbe appreso in anticipo di una richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti.

CESARE VINCENTI, SUICIDA EX CAPO GIP DI PALERMO: LE INDAGINI A SUO CARICO

Lo scorso 19 giugno Cesare Vincenti era ufficialmente andato in pensione, come da programma, ma con un peso enorme sul cuore. Solo una settimana prima la procura di Caltanissetta aveva autorizzato una perquisizione presso la sua abitazione e lo stesso magistrato era stato raggiunto poi da un avviso di garanzia per una fuga di notizie relativamente alla richiesta di misure cautelari nei confronti di Zamparini nonché per una presunta corruzione legata al figlio, anche lui indagato, messo a capo del comitato etico della fallita Us Città di Palermo creato dall’ex presidente Giovanni Giammarva. Nonostante il massimo riserbo da parte della procura di Caltanissetta, come riferisce Repubblica.it pare che nei mesi scorsi i pm avessero coltivato dei sospetti secondo cui Vincenti avesse anche fatto pressioni su un giudice civile di Palermo in riferimento alla firma di un provvedimento relativa ad una vendita immobiliare di interesse del figlio. Nelle scorse settimane, come da prassi, il magistrato in pensione aveva organizzato una festa di commiato presso il Palazzo di Giustizia alla quale però aveva preso parte solo il personale amministrativo del suo ufficio ma non i colleghi.

