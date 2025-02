È morto Cesare Zambon, il bambino affetto da una malattia rara – la neurofibromatosi – per la quale viveva il mondo con occhi diversi insieme al suo cane Joy. La sua storia era stata raccontata sui social e in un libro dalla mamma Valentina Mastroianni, che oggi ha dovuto dare purtroppo la triste notizia. Il piccolo aveva solo 6 anni e nelle ultime settimane aveva registrato un peggioramento delle sue condizioni.

Alice Hirson è morta: addio all'attrice 95enne/ Una carriera tra Dallas e General Hospital

La malattia genetica, che causa la formazione di tumori e lo aveva anche reso cieco, era diventata più grave, infatti era stato trasferito dalla sua città, Conegliano, a Genova, dove i medici dell’ospedale Gaslini lo hanno seguito fino alla fine.

La storia di Cesare Zambon è un inno alla vita, ma anche un percorso di amore e sofferenza con il quale la sua famiglia ha creato una rete solidale fondamentale per le famiglie che si ritrovano a dover combattere la stessa battaglia. Infatti, nel messaggio con cui ha annunciato che suo figlio Cesare Zambon è morto, la mamma non ha solo espresso il suo dolore, ma anche speranza, promettendo di non voler fare in modo che prevalga la rabbia e il dolore.

Giovanni Scambia, morto luminare ginecologia oncologica/ Stroncato a 65 anni da tumore al pancreas

DA ZAIA A BERSANI: L’AFFETTO PER CESARE ZAMBON

La malattia era stata diagnosticata a Cesare Zambon quando aveva un anno e mezzo. All’improvviso i suoi genitori si resero conto che c’erano dei problemi e in poco tempo il piccolo perse la vista. Presto avrebbe potuto contare su un cucciolo di labrador, Joy, che si stava addestrando per diventare guida e compagno di giochi. Così come avvenuto durante la battaglia con la malattia, la mamma di Cesare Zambon ora può contare sul sostegno di tante persone, anche sconosciute, che le stanno mandando messaggi di affetto.

Tra i messaggi che si affollano in queste ore anche quello del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato la caparbietà del bambino, di cui gli resta impresso nella mente il sorriso, oltre che il modo in cui ha affrontato la vita e la patologia stessa.

Lorenzo Pataro, morto poeta 27enne: era stato finalista allo Strega Poesia/ Il biglietto lasciato giorni fa

Invece, il cantautore Samuele Bersani ha lasciato un cuore nero, per il lutto, sulla pagina Instagram della mamma di Cesare Zambon. Dal canto suo, Valentina Mastroianni vuole mantenere viva la memoria del figlio e fare in modo che la sua lezione possa spingere gli altri malati a continuare a combattere, oltre che a tenere accesi i riflettori sulle malattie rare. Al momento non sono state rese note informazioni in merito al funerale, che verranno forniti dalla famiglia appena possibile.