I Cesaroni, ancora una querelle per le riprese nel quartiere Garbatella: decine di bambini costretti a spostarsi per accedere al centro estivo.

Tra presunti rifiuti, polemiche per la gestione delle riprese presso il quartiere iconico Garbatella, non sembrano trovare pace i lavori sul set per riportare in tv I Cesaroni; storica serie tv rimasta nel cuore degli appassionati. Questa volta però la bufera non riguarda il cast e le presunte diatribe sui volti che hanno deciso di non sposare il progetto della ‘reunion’; i fari sono puntati ancora sulle riprese dopo – come anticipato – la querelle dei residenti a proposito della mancanza di parcheggi.

A raccontare l’ultima bufera sulle riprese de I Cesaroni è La Repubblica e questa volta a farne le spese sarebbero stati decine di bambini. Presso la scuola ‘Coccinella’ – situata appunto nel quartiere Garbatella – non ci sarà infatti il consueto centro estivo che ogni anno accoglie i bambini della zona in attesa della ripresa delle lezioni. Sarà necessario dunque riferirsi ad una seconda sede, situata a quasi 1 km di distanza dalle abitazioni; una situazione che ovviamente non trova il benestare dei genitori date le temperature torride e asfissianti del periodo.

Caos sulle riprese de I Cesaroni, interviene la consigliera municipale Simonetta Novi: “Evitiamo di condannare i bambini”

Una vera e propria rivolta da parte dei genitori dei bambini, privati del consueto ritrovo presso il centro estivo organizzato dalla scuola d’infanzia Coccinella alla Garbatella; colpa de ‘I Cesaroni’ e la voce delle proteste sarebbe arrivata – come riporta La Repubblica – anche alle istituzioni competenti. “Decine di bambini saranno costretti a percorrere 750 metri che separano le due scuole, con le temperature africane che ben conosciamo”, queste le parole di Simonetta Novi, consigliera municipale. Una soluzione congrua, dal suo punto di vista, sarebbe quella rimandare le riprese de I Cesaroni al mese successivo: “Così si eviterebbe di condannare bambini e famiglie a questo spostamento insopportabile”.