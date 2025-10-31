Cesena, 31enne partorisce poi butta il neonato fra i rifiuti: notizia choc quella scoperta dagli inquirenti, tutto ciò che emerso in queste ore

Choc a Cesena, dove una donna ha partorito un bambino, gettando poi il neonato nei cassonetti dei rifiuti. La vicenda è raccontata in queste ore dai principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it. A compiere questo folle gesto è stata una 31enne che, dopo aver dato alla luce il suo bimbo in casa, è uscita e ha gettato il corpicino inerme nel primo cassonetto dei rifiuti che trovava. Fortunatamente il bimbo non è deceduto, ma è stato ritrovato in condizioni molto gravi.

Come riferisce ancora TgCom24.it, il neonato stava infatti congelando, era in ipotermia ed è stato quindi ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini, al momento in prognosi riservata. Non è chiaro se si salverà o meno, ma ci sono speranze che possa rimanere in vita. La madre, si è scoperto in seguito, era affetta da disturbi cognitivi e, una volta rintracciata, è stata ovviamente fermata e portata in ospedale, ricoverata in ostetricia: è piantonata dai carabinieri, anche se non è ben chiaro se sia stata arrestata o meno.

CESENA, 31ENNE GETTA NEONATO FRA I RIFIUTI: COSA E’ EMERSO

Nel frattempo è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire l’intera vicenda e capire se la 31enne fosse capace di intendere e di volere al momento del parto. L’episodio è emerso solo in queste ore, ma risalirebbe a due giorni fa, precisamente al 29 ottobre 2025, avvenuto di notte. Verso mezzanotte qualcuno avrebbe infatti chiamato il 118, ma la telefonata, nonostante parlasse di un parto e di un neonato, non ha permesso l’intervento immediato in quanto ritenuta confusa.

Ecco perché solo la mattina seguente, attorno alle ore 7:30, il bimbo è stato ritrovato, anche perché nel frattempo la 31enne si trovava in condizioni gravi, poiché non aveva espulso la placenta. Di conseguenza è intervenuto il 118. I soccorsi hanno eventualmente chiesto lumi sul neonato ed evidentemente la madre, in stato di choc, ha indicato il luogo dove l’aveva deposto.

CESENA, 31ENNE GETTA NEONATO FRA I RIFIUTI: UNA SITUAZIONE DI ESTREMA FRAGILITA’

Una volta scoperto il piccolo, questo è stato rianimato e portato d’urgenza in ospedale. In seguito è emerso che il padre sarebbe un uomo di 54 anni, con cui aveva una relazione, ma i due non vivevano sotto lo stesso tetto. Purtroppo anche lui sarebbe affetto da un problema cognitivo e, una volta che avevano scoperto la gravidanza, avevano fatto sapere il tutto ai servizi sociali, che si erano già attivati per cominciare le pratiche di affidamento una volta che il neonato fosse venuto al mondo.

Peccato però che, alla fine, qualcosa sia andato storto e la 31enne di Cesena, invece di recarsi in ospedale per partorire in tutta sicurezza, è appunto rimasta a casa, per poi abbandonare il piccolo. La donna avrebbe partorito in un garage esterno all’abitazione e sembra che, al momento del parto, vi fossero in casa anche i genitori della madre. Una situazione di estrema fragilità che dovrà essere accertata fino in fondo.