Cesena, maestra 36enne mostra video hot in classe/ “Cacciata” dalla scuola elementare

Un caso scottante sta scuotendo Cesena. Una insegnante avrebbe mostrato un suo video porno ai suoi alunni di quinta elementare. La vicenda che vede protagonista la maestra di 36 anni sta facendo scalpore. Rimbalzata per giorni sui giornali locali, è stata poi ricostruita dal Corriere di Romagna. L’episodio risale infatti al 26 settembre scorso, quando l’insegnante di una scuola della zona periferica della città tira fuori lo smartphone e mostra ai ragazzini un video in cui faceva sesso col fidanzato. Il telefonino è poi finito sotto sequestro ed è stato aperto un fascicolo in Procura per corruzione di minori. L’insegnante sarebbe stata allontanata dalla scuola dopo la decisione della dirigenza scolastica dell’istituto. Ma davanti ai carabinieri ha respinto le accuse. In caserma però stanno sfilando anche i bambini di 10 anni per raccontare l’inquietante episodio del video hot. L’insegnante, da poco trasferita da Cesena a Imola, avrebbe detto agli alunni: «Non raccontate nulla perché tanto crederanno a me».

CESENA, MAESTRA MOSTRA VIDEO HOT IN CLASSE

La direzione scolastica ha fatto leva sulla petizione firmata da tutti i genitori la settimana scorsa per allontanare l’insegnante. Nel frattempo i carabinieri stanno ripercorrendo quanto accaduto in classe. La maestra era nella quinta classe per una sostituzione. Di solito lavorava con le prime e seconde e con gli alunni che non fanno religione. I bambini hanno raccontato che prima ha cominciato a fare vedere questo video hot a tre alunni, poi avrebbe acceso la Lim per mostrare un video musicale il cui rumore coprisse quello dello smartphone. Alcuni bambini hanno chiesto di uscire dalla classe per andare in bagno e qualcuno di loro ha avvisato i bidelli di cosa stava accadendo in classe. La maestra avrebbe detto loro di non dire nulla anche perché se fossero stati sentiti dagli psicologi sarebbero finiti nei guai i loro genitori o il loro rapporto con essi. Ma il quadro è tutto da confermare. Nel frattempo proseguono le indagini, anche se per gli investigatori è difficile chiarire cosa sia accaduto esattamente.

