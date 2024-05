Cesena: stacca l’orecchio a morsi alla moglie/ Ricercato l’uomo 40enne: nella furia l’ha colpita a martellate

È stata una serata a dir poco dell’orrore quella vissuta da una donna 40enne nel piccolo comune di San Mauro Pascoli, vicino a Cesena, iniziata come tante altre con una violenta lite fatta di urla, sberle e pugni con il marito – anche lui 40enne – e poi culminata in una aggressione costata alla moglie l’orecchio, strappato a morsi nella colluttazione. A rendere nota la vicenda è il Resto del Carlino, raccontando che tutto è accaduto lo scorso giovedì 25 aprile, quando per tutti i comuni vicini a Cesena è scattata una vera e propria caccia all’uomo, mentre la moglie è ancora ricoverata da circa una settimana al Bufalini, con una prognosi di ben 30 giorni.

Secondo quanto racconta il quotidiano emiliano in quella casa il clima non era mai stato dei migliori e i litigi erano quasi all’ordine del giorno, ma sarebbe peggiorato ulteriormente nell’ultimo periodo, con il marito sempre più violento ed arrabbiato e la moglie soggiogata ed incapace (come in tante storie simili) a reagire; almeno, fino all’orecchio strappato a morsi, seguito da una violenza serie di martellate.

Cesena: la folle violenza del 40enne che ha preso a martellate la moglie

Insomma, secondo la ricostruzione del Resto del Carlino tutto è capitato nella serata del 25 aprile in quella casa singola vicino a Cesena dove da diversi anni marito e moglie, entrambi 40enni e parrebbe stranieri, vivevano ormai da tempo. Ignote le ragioni che hanno acceso la scintilla del litigio, ma è certo che i vicini – abituati a grida e urla – quella sera hanno capito che qualcosa non stava andando come al solito, con le grida di rabbia che sono diventate ben presto di terrore, ovviamente da parte della moglie.

Dalle parole e dagli insulti il marito è passato presto alle mani, colpendo con schiaffi, pugni e calci la consorte fino ad assestarle un morso all’orecchio che le avrebbe staccato parte del lobo; la donna si è accasciata a terra, gridando terrorizzata, ma la furia dell’uomo non si è placata: ha afferrato un martello e l’ha colpita una singola volta, con estrema violenza. A quel punto l’uomo si è dato alla macchia in quel di Cesena e la moglie, sanguinante, è riuscita a lanciare l’allarme trascinandosi da vicini.











