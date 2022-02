Cessione Atalanta, Percassi pronto a vendere 55%/ Arriva l’americano Stephan Pagliuca

L’Atalanta dovrebbe a breve passare di mano. Lo storico presidente Antonio Percassi, numero uno del club bergamasco dal 2010 a questa parte, pare ormai prossimo alla cessione al manager americano Stephen Pagliuca, co-presidente del fondo Bain Capital, nonché azionista della franchigia Nba dei Boston Celtics. Sarebbe lui, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’uomo prossimo a rivela la maggioranza della Dea, a seguito di una trattativa che ha subito un’accelerazione nelle ultime settimane, e che pare davvero vicino al closing, la fumata bianca.

La squadra nerazzurra è stata valutata fra i 400 e i 500 milioni di euro, anche se non è ben chiaro quale parte delle quote verranno cedute (la voce più ricorrente è quella di una cessione del 55%), visto che sembra probabile che Percassi rimanga comunque ai vertici della società, almeno per il primo periodo. Pagliuca, specifica ancora la Rosa, subentrerebbe comunque a titolo personale e non attraverso il fondo Bain che gestisce un patrimonio da ben 155 miliardi di dollari. Investirebbe quindi soldi personali accumulati negli anni grazie alle attività nel settore del private equity.

ATALANTA, PERCASSI VERSO LA CESSIONE DI PARTE DELLE QUOTA: LA CONFERMA DI DI MARZIO

A confermare l’indiscrezione sull’Atalanta è stato anche Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, che attraverso la sua pagina social ha scritto: “L’Atalanta si avvia verso una svolta epocale: sembra ormai imminente il passaggio di proprietà al fondo statunitense KKR. Secondo quanto riportato da Massimiliano Nebuloni di Sky Sport la trattativa si dovrebbe chiudere da qui alla prossima settimana. L’85% delle quote dell’Atalanta potrebbero subito passare nelle mani del fondo degli Stati Uniti per circa 350 milioni di euro”.

“C’è però anche la possibilità – ha proseguito Di Marzio – che il fondo statunitense possa dapprima entrare nella società con quote di minoranza, per poi passare alle quote di maggioranza in seguito. Luca Percassi, comunque, non lascerà il club: rimarrà il CEO della Dea”. Stephen Pagliuca ha 67 anni ed è un grande appassionato di Basket, ed in particolare della mitica squadra dei Celtics di Boston, di cui è anche co-proprietario.



