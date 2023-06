Cessione del credito 2023/ Enel X sarà tra le prime a sbloccarla: da quando?

Sulla cessione del credito 2023 si è scatenato un vero e proprio caso. Molti enti bancari (già da tempo), hanno chiuso i battenti, impedendo ad aziende e contribuenti, di poter riscuotere il credito derivante dai lavori edilizi.

Dopo aver stilato una lista delle banche che accettano la cessione del credito, oggi abbiamo la conferma che da settembre, si ripartirà da Enel X.

Mercato immobiliare Italia 2023/ Costa sta succedendo nel nostro Bel Paese

Exel X è una società appartenente al Gruppo Enel, che predispone servizi e prodotti innovativi da destinare alle utenze domestiche.

Cessione del credito 2023: come iniziare da Enel X

Per poter godere della cessione del credito 2023, da settembre aprirà invia ufficiale, la piattaforma Enel X. Potranno accedervi non solo le aziende, ma anche i contribuenti che non hanno (fino ad oggi), trovato nessuno a cui cedere il credito a lavoro terminato.

Sanatorie gratuite per abusi edilizi/ Scatto automatico: quando si attiva?

A dettare le nuove regole, è l’intervento del Decreto Legislativo dell’11/23, del Decreto Superbonus, che sancisce come lo sblocco della cessione del credito, può essere goduto soltanto da coloro che previo titolo abilitativo (richiesto prima del 17 febbraio), stanno facendo o hanno concluso gli interventi edilizi relativamente al credito di imposta.

Quindi tra le possibili condizioni da soddisfare per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito, sono queste: (da aver fatto prima del 17 febbraio):

Presentazione del titolo abilitativo o CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), per interventi diversi dal superbonus o da quelli effettuati nei condomini; Per gli interventi presso i condomini, occorre una delibera d’assemblea, con approvazione dei lavori. Occorre inoltre, aver presentato la CILA; Presentazione dell’istanza per acquisire il titolo abilitativo, dopo aver effettuato degli interventi di ricostruzione o demolizione degli edifici; Per l’edilizia libera (senza interventi che necessitano di titolo abilitativo), è indispensabile aver cominciato i lavori prima del 17 febbraio.

Per la cessione del credito 2023, sembrerebbe che tra le prime banche a sbloccarlo, sarà proprio Enel X.

Come evitare i controlli del fisco?/ Le spese più a "rischio" da non fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA