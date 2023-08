Cessione del credito 2023/ Per lo sblocco dei crediti incagliati si ricorre ai saldi anche del 20% (2 agosto)

Per lo sblocco dei crediti edilizi si ricorre ai saldi in: la cessione del credito 2023 viene offerta con uno sconto che va dal 15 per cento al 20% in meno rispetto al valore originario. A far gola sono soprattutto le singole annualità cedute al 80% del valore e per un singolo anno. Ecco come lavorano gli intermediari e qual è il loro ruolo di verifica e congiunzione tra cessionario e acquirente.

Cessione del credito 2023: come lavorano gli intermediari

Secondo Italia Oggi che ha interrogato la piattaforma di intermediari Girocredito le piattaforme di intermediari di cessione del credito, che non hanno gestito un valore di oltre 6 milioni di euro con Ben 70 operazioni. Esiste anche un’altra piattaforma di intermediari gestita dalle camere di commercio, SiBonus, che ha fornito oltre 30 milioni di intermediazioni per 641 annunci ad un prezzo di vendita di 22 milioni.

Le piattaforme di intermediazione forniscono sicuramente un servizio e talvolta applicano una percentuale che può andare dal 1,5% sul prezzo di acquisto al cessionario fino al 3%, a seconda della difficoltà della pratica.

Il lavoro degli intermediari consente di ricongiungere coloro che hanno un credito inutilizzabile per trovare dei potenziali compratori anche se a un prezzo inferiore rispetto al valore originario del credito.

Cessione del credito 2023: le verifiche dei documenti

Un lavoro che dopo il blocco della cessione del credito diventa sicuramente prezioso per chi ha necessità di monetizzare e chi invece ha la possibilità di acquistare il credito per vantaggi futuri. In questo modo il cessionario potrà monetizzare e incassare una liquidità immediatamente.

Quanto ai documenti relativi ai crediti, questi seguono l’iter di verifica che è stato stabilito dalla normativa vigente. Ad esempio viene richiesta l’iscrizione con identità digitale oppure la verifica nel registro delle imprese nel caso si tratti di un cessionario provvisto di partita IVA.

I commercialisti e la Confartigianato sono due partner dell’iniziativa e potranno inserire gli annunci con le garanzie richieste inserendo ad esempio una lettera di conformità come garanzia di certificazione del credito oggetto di cessione, con loro che quindi inserire hanno gli annunci dovranno aver seguito la check list predisposta dell’ordine di riferimento indicato dalla legge 38/2023.

