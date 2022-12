Cessione del credito bloccata/ La soluzione in favore di amici e parenti: i vantaggi

La cessione del credito risulta bloccata da molte banche. D’altronde, in assenza di liquidità non possiamo pretendere che gli enti di credito possano rilasciare credito a chiunque. Ma la questione più critica è un altro, molti settori come quello edilizio, non possono proseguire con i lavori per via di questo blocco.

La soluzione alla cessione del credito, potrebbe essere una di quelle che nessuno o quasi, potrebbe mai immaginare: concederla in favore di familiari e amici. Seppur possa trattarsi di un’alternativa ambigua, è una soluzione veloce e se risulta congruente con la norma, anche efficiente.

Cessione del credito bloccata: qual è la soluzione alternativa?

In occasione della cessione del credito bloccata da molti enti di credito, sono solo alcune le banche pronte nuovamente a concedere il credito. Un numero comunque insufficiente se paragonata alla richiesta dei contribuenti e delle imprese italiane.

Ma se la soluzione – come accennata precedentemente – è quella di far rilevare il credito ad amici e parenti, perché loro dovrebbe avere interesse a farlo?

Come da ex articolo 121 del Decreto Legislativo 34/2020, decreto Rilancio, la prima cessione del credito è sempre libera. Motivo per cui, il contribuente che ha corrisposto il denaro per i lavori richiesti e avendo maturato credito, ha la libertà di cederlo a chiunque egli voglia, che sia un amico o parente (anche al figlio).

Lo stesso vale ad esempio, per un’impresa edile, che dopo aver eseguito i lavori e aver promesso lo sconto in fattura, potrà cedere il credito maturato a chiunque dia la sua volontà a rilevarlo. L’unica restrizione si presenta in caso di 2° e 3° cessione, la cui somma potrà essere rilevata soltanto da banche o gruppi di credito iscritti all’albo di Banca di Italia.

Dato che la cessione del credito è bloccata da molte banche ed enti come Poste Italiane, un amico o un parente potrebbe avere un vantaggio importante a riscuoterla: poter godere di un valore nominale più alto rispetto a quello dell’acquisto.

Ad esempio, si ottiene un credito del valore di 110 e averlo venduto a 90. La restante parte (20), potrà essere il risparmio effettivo da poter usare per pagare contributi ed imposte, ad esempio.











