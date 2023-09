Cessione del credito Poste Italiane/ Quando riapre? Breve attesa (7 settembre 2023)

Per la riapertura della cessione del credito di Poste Italiane, bisognerà attendere ancora un po’. I committenti italiani, restano nella speranza di poter ottenere quel fatidico messaggio, che comunica lo sblocco dei crediti, utile per procedere nuovamente all’avanzamento delle pratiche rimaste in sospeso.

Poco tempo fa, avevamo accennato le banche pronte a sbloccare i crediti, molte di esse hanno provveduto, qualcuna è rimasta in standby, e chi invece come Poste Italiane, che sbloccherà la cessione del credito in tempi corti. In questo caso, si dovrà attendere entro la fine del mese di ottobre 2023.

Riapre la cessione del credito di Poste Italiane: cosa sappiamo?

La cessione del credito di Poste Italiane verrà sbloccata entro la fine di ottobre 2023. In realtà, non sappiamo se si tratta degli inizi, metà o fine del mese, però, almeno abbiamo un periodo entro la quale sappiamo dello sblocco a cui i committenti avranno accesso.

A differenza delle regole dettate fino ad oggi, questa volta per via di quanto contenuto nel Decreto Legge numero 11, del 16 febbraio 2023, le regole concesse per ottenere la cessione del credito da usufruire per i bonus edilizi, saranno molto più severe e restrittive.

Nel frattempo, nonostante la piattaforma di Poste Italiane risulta esser chiusa, i committenti possono osservare lo stato d’avanzamento delle pratiche, prestando attenzione al loro completamento.

Con lo sblocco in merito alla cessione del credito di Poste Italiane e degli altri istituti finanziari, forse abbiamo una via d’uscita: secondo l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), al mese di giugno del 2023, il settore edile italiano è stato bloccato, con conseguenti danni economici.

Sarebbero ben oltre 30 miliardi di euro i crediti a cui è stato limitato l’accesso, sinonimo di una perdita significativa per tantissimi committenti edili. In numeri, parliamo di 6.000 progetti edilizi, tra condomini e villette unifamiliari, che riguardano circa 180.000 cantieri in attesa di liquidità.

Lo sblocco – almeno per Poste Italiane – darà priorità alle prime cessioni effettuate dalle persone fisiche, escludendo quindi, gli altri soggetti (tra cui le imprese). Infine, la cifra massima sbloccata per la cessione del credito, ammonta a 50 mila euro.











