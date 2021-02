Cessione Inter/ BC Partners rilancia: 880 milioni offerti a Suning, accordo vicino?

CESSIONE INTER: BC PARTNERS ALZA L’OFFERTA

La cessione dell’Inter, un tema del quale si sta parlando ormai da parecchio tempo e che inizialmente era arrivato come un fulmine a ciel sereno, è ancora un capitolo aperto: nei giorni scorsi si era registrata una brusca frenata nelle trattative tra Suning e BC Partners, vale a dire la società che sarebbe pronta a subentrare all’attuale proprietà. Tuttavia, come riporta Milano Finanza, gli acquirenti avrebbero presentato una nuova offerta a cifre più alte rispetto alle precedenti: se inizialmente non intendevano superare gli 800 milioni di euro, e forse nemmeno arrivarci, adesso si parla di una proposta da 880 milioni. Ci stiamo pian piano avvicinando alla somma che, debiti compresi, Suning chiede per cedere: infatti la famiglia Zhang stima il valore dell’Inter in circa 950 milioni.

SUNING VALUTA ALTRE IPOTESI

Su distanze simili si può ragionevolmente arrivare a un accordo, e infatti si dice che addirittura nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca; il fondo inglese è pronto a preparare una nuova offerta ufficiale e questa volta chiederà alla società nerazzurra una risposta scritta, sia che Suning accetti l’affare oppure lo rifiuti. Al netto delle cifre e della possibilità che le cose vadano in porto a breve termine, bisogna ancora chiarire una questione: gli Zhang infatti sono ancora indecisi circa una cessione totale, dunque delle intere quote di maggioranza, oppure una permanenza all’interno del club Inter con quote di minoranza. Inoltre, Suning sta valutando in questi giorni altre proposte che potrebbero riguardare nuovi acquirenti oltre a BC Partners.



© RIPRODUZIONE RISERVATA