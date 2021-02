Cessione Inter/ Suning pensa al finanziamento per 200 mln per tenersi il club

CESSIONE INTER, SUNING VALUTA UN FINANZIAMENTO DA 200 MLN

Continua a tenere banco il futuro dell’Inter e i problemi della dirigenza Suning nella ricerca di nuovi soci che possano rilevare la maggioranza della società nerazzurra. Mentre dunque la famiglia Zhang è sempre all’opera in tal senso, ecco che per Il Sole 24 ore, la dirigenza nerazzurra starebbe anche pensando a un piano B per gestire la crisi e mantenere il controllo del club fino a fine anno, che prevede la richiesta di un finanziamento da 150-200 milioni di euro ad alcuni fondi di investimento. Per la dirigenza nerazzurra è momento assai delicato dunque: la congiuntura politico-economica sta mettendo veramente in difficoltà la famiglia Suning che dunque sta lottando per rimanere la proprietà della società. Già nei giorni scorsi la stessa Covisoc (commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) ha chiesto alla direzione nerazzurra garanzie sulla solidità della società, e lo stesso club lombardo ha assicurato che onorerà gli impegni finanziari fino alla fine della stagione. Promesse che sicuramente la famiglia Zhang non ha fatto a cuor leggero: con la trattativa con BC Partners ancora in corso (e parzialmente arenata per differenza tra domanda e offerta) e le difficoltà di trovare nuovi partner, per Suning è necessario vagliare soluzioni differenti.

CESSIONE INTER: SUNING COME YONGHONG LI?

Da qui l’ipotesi, presentata da Il Sole 24 ore, che la famiglia Zhang chieda un finanziamento da 150-200 milioni di euro a dei gruppi finanziari, per provare a tamponare la situazione, risolvendo dunque i problemi di liquidità immediati e di gestione delle spese di gestione di quest’anno. Un’operazione non priva di rische e problemi ovviamente, che ci riporta alla mente quando fatto da Yonghong Li con il Milan (quando questo chiese un prestito al fondo Eliott, a cui poi il club venne ceduto per insolvenza della stessa dirigenza cinese). Certo il contesto come la credibilità dei protagonisti chiamati in causa, è ben diverso: in ogni caso è un piano B che preoccupa la stessa tifoseria nerazzurra. Pure va aggiunto che pare sia ferma intenzione da parte di Suning di fare di tutto per mantenere il controllo del club fino a fine stagione: e chissà che i risultati sul campo e magari uno scudetto, possano dare un aiuto.



