Cessione Milan a RedBird, indaga la Procura di Milano/ Trattativa con Investcorp…

Repubblica ha intervistato Carmine Villani, finanziere italo-americano, ad di MFO, che aveva preso parte alla prima trattativa, quella precedente al passaggio del club a Cardinale: “Non posso entrare nei dettagli, ma posso confermare che la nostra cordata si era impegnata sia ad acquisire tutte le quote di maggioranza del Milan sia a garantire il successivo investimento sul mercato di 300-400 milioni, per riportare subito la squadra al livello più alto d’Europa, come la sua storia merita. Era tutto “equity”. Se Elliott avesse voluto, gli avremmo lasciato quote di minoranza”.

L’indagine portata avanti dai pm Giovanni Polizzi e Maurizio Romanelli vuole far luce sulla questione. La Guardia di Finanza indaga con l’ipotesi di reato contro ignoti di appropriazione indebita per 100 milioni di euro, nell’inchiesta nata dall’esposto dell’ex azionista di minoranza BlueSkye di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Entrambi lamentano di non essere stati avvisati della vendita. Dopo un primo confronto con il Milan, Investcorp strinse un accordo con MFO per l’acquisto del Milan. Tutto però sfumò a maggio, quando entrò in scena RedBird Capital, che accettò la condizione del prestito da Elliott.