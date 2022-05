Cessione Milan, RedBird sfida Investcorp/ “Offerto 1 miliardo a Elliott”

Cessione Milan, è tutto aperto. Vi abbiamo raccontato la trattativa in essere tra Elliott e Investcorp, ma arrivano importanti aggiornamenti dal Regno Unito. Secondo quanto reso noto da Sky News, si è concluso il periodo di esclusiva con il fondo del Barhain e l’attuale proprietà rossonera potrà ascoltare anche nuove offerte. Proposte che non mancano, anzi…

Zlatan Ibrahimovic: "Ritiro? Impaurito"/ "Per continuare devo stare bene..."

Come confermato anche dal Financial Times, RedBird Capital Partners ha messo sul piatto 1 miliardo di euro per assicurarsi il Diavolo. La trattativa per la cessione del Milan a Investcorp prosegue, ma attenzione all’inserimento della società di investimento americana, attiva soprattutto nell’ambito sportivo e tecnologico. Ricordiamo ceh RedBird appena un anno fa ha acquisto il 10% di Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox, per circa 750 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN/ Renato Sanches vicino per dopo Kessie, verso riscatto Florenzi

CESSIONE MILAN: SPUNTA REDBIRD, C’È L’OFFERTA

Finale tutto da scrivere per la cessione del Milan, anche se ribadiamo che Investcorp è nettamente avanti. Il fondo asiatico, infatti, ha chiuso la due diligence con Elliott e nelle prossime settimane sono attesi il signing e il closing. Quest’ultimo step è previsto per la fine del campionato, con i rossoneri di Stefano Pioli in piena lotta per lo scudetto. Attenzione però all’intervento di RedBird Capital Partners, una società ambiziosa nata otto anni fa e che ad oggi gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale.

RedBird è molto attiva nel mondo dello sport e, oltre al già citato Liverpool, non possiamo non ricordare l’acquisto dell’85% del Tolosa, società francese appena promossa in Ligue 1. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento del gruppo al Chelsea di Roman Abramovich, una trattativa morta sul nascere considerando la partecipazione in FSG, gruppo proprietario del Liverpool. Recentemente, inoltre, il fondo americano ha presentato la fusione tra la RedBall Association e SeatGeek. Attese novità a stretto giro di posta…

DIRETTA/ Milan Fiorentina (risultato finale 1-0): Leao fa esplodere San Siro!

© RIPRODUZIONE RISERVATA