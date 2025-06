È vicina la cessione Monza ad un fondo americano rappresentato da Baldissoni che metterà Nicolas Burdisso come direttore sportivo

Cessione Monza ad un fondo americano rappresentato da Mauro Baldissoni

Nonostante la retrocessione in Serie B sembra sempre più vicina la cessione Monza, che comunque stava venendo trattata ormai da mesi, da quando Fininvest aveva deciso di non voler più investire sul progetto iniziato da Silvio Berlusconi e portato avanti da Adriano Galliani.

Negli ultimi giorni si sono intensificati i colloqui e alla fine si è arrivati ad un accordo con il passaggio ad un fondo americano, l’ennesimo del calcio italiano, che sarà rappresentato da Mauro Baldissoni, ex dirigente e CEO della Roma e che andrà ad occupare lo stesso ruolo a Monza.

La presenza di una nuova proprietà e di un nuovo dirigente che la rappresenti declasserebbe Adriano Galliani da amministratore delegato ad un semplice ruolo istituzionale utile ad aiutare e accompagnare la transizione della squadra.

Il progetto americano sarebbe a più lunghe vedute e si prenderebbe del tempo prima di tentare il ritorno in Serie A e per questo potrebbe anche prevedere la cessione di quei giocatori che hanno intenzione di tornare nella massima categoria o che possono portare una cifra importante per iniziare a rendere sostenibile la squadra.

Cessione Monza, il progetto di Nicolas Burdisso il nuovo direttore sportivo

Con la cessione Monza e i cambi dei vertici della dirigenza si aprirà un nuovo capitolo per la squadra che verrà affidato ad una nuova figura, questa nelle idee di Baldissoni dovrebbe essere l’ex Inter e Roma Nicolas Burdisso che dopo la carriera da calciatore ha ricoperto il ruolo da direttore sportivo in patria al Boca Juniors e in Italia alla Fiorentina. L’argentino poi era stato anche una delle opzioni vagliate dalla Roma per la sostituzione di Ghisolfi, poi scartata per affidarsi alla maggiore esperienza di Frederic Massara che si è liberato dal suo contratto con lo Stade Rennes.

L’arrivo di una nuova proprietà e di un nuovo direttore sportivo poi spesso coincide con la volontà di staccarsi dal passato e il modo più facile per fare ciò è il cambio di allenatore, il Monza dopo le dimissioni di Nesta ha ufficializzato l’ingaggio di Paolo Bianco ma il suo tempo sulla panchina potrebbe già essere terminato. Burdisso infatti vorrebbe provare a convincere a sposare il nuovo progetto americano del Monza un suo vecchio compagno di squadra, Daniele De Rossi che è ancora senza squadra dopo la decisione della Nazionale di puntare su Gattuso e del Parma di affidarsi a Cuesta.