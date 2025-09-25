La cessione Monza al fondo Beckett Layne Ventures è ora ufficiale, lasciano anche Adriano Galliani e Paolo Berlusconi

Cessione Monza, ufficiale il passaggio al Beckett Layne Ventures

Dopo mesi di voci, smentite e trattative portate avanti è arrivata oggi la notizia dell’ufficialità della cessione Monza da parte del gruppo Fininvest a Beckett Layne Ventures, un fondo d’investimenti statunitense capitanata da Brandon Berger già partner finanziario e consulente strategico per aziende che lavorano nel mondo sportivo. La cessione è stata conclusa per l’80% delle quote del club con il restante 20% che verrà mantenuto fino al 2026 quando poi verrà venduto sempre agli stessi nuovi proprietari che avranno così il controllo totale del club brianzolo.

L’acquisizione del club è stata commentata dal fondo e dai suoi partner principali Berger e Lauren Crampsie con un comunicato nel quale è stato annunciato l’inizio di un nuovo capitolo della storia del club in cui l’obiettivo sarà riportarlo ai livelli che più merita nel rispetto della storia della squadra e dei suoi tifosi. È stato poi fatto un ringraziamento ai precedenti proprietari, e a chi negli anni passati ha gestito la società, in particolare la famiglia Berlusconi e Adriano Galliani che in questi anni hanno saputo far crescere il club e valorizzare il suo legame con territorio e tifosi.

Cessione Monza, le parole d’addio di Galliani e Paolo Berlusconi

Dopo l’annuncio ufficiale della cessione Monza ha parlato anche l’ormai ex dirigente Adriano Galliani che ha comunicato la sua decisione di non accettare l’offerta presentatagli dai nuovi proprietari di diventare il nuovo presidente, una scelta difficile come lui stesso ha dichiarato ma motivata dalla volontà di dedicarsi ad altri suoi progetti e di lasciare alla nuova proprietà la possibilità di agire secondo le proprie idee. Galliani ha voluto poi ricordare il suo amore per Monza e per la sua squadra e per l’impresa riuscita a Berlusconi, ovvero quella di portare il Monza in Serie A.

Oltre a Galliani ci sono state le parole anche del presidente onorario Paolo Berlusconi che ha annunciato le dimissioni con parole emozionate nel ricordo di questi anni alla guida del club nei quali è stato possibile raggiungere traguardi importanti e mai riusciti prima, su tutti la promozione in Serie A. Il ringraziamento più grande va però al fratello Silvio che è riuscito a realizzare un sogno suo e di tutti i suoi collaboratori oltre che di tutti i tifosi brianzoli che ora sperano che con il cambio di proprietà la squadra torni velocemente nella massima categoria.