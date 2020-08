Cessione Roma, “entro 31 agosto si chiude”/ Club a Friedkin, attesa firma Pallotta

La telenovela legata alla cessione dell’As Roma sembra aver trovato finalmente un epilogo. Il club giallorosso infatti è molto vicino da passare dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Come riportato da Radio Radio si parla di firme ormai imminenti per quanto riguarda l’accordo preliminare. Pare che sia stato già inviato ai dipendenti, dall’attuale dirigenza, un messaggio per sottolineare alcuni particolari: “Convocati i Cda delle 12 società collegate alla Holding As Roma Calcio spa. Entro il 31 agosto ci sarà il closing a Londra“. Intanto l’attenzione però è sposata al campo dove domani i giallorossi si giocheranno contro il Siviglia la permanenza in Europa League.

Cessione As Roma, che calciomercato sarà?

E con la cessione dell’As Roma viaggia la fantasia dei tifosi che sperano di vedere un calciomercato faraonico. La rosa a disposizione di Paulo Fonseca sarà sicuramente migliorata anche se c’è da dire che quest’anno si è andati ben al di là delle aspettative arrivando sopra a Milan e Napoli. I giallorossi preparano alcune illustri cessioni come quella di Edin Dzeko e forse anche quella di Nicolò Zaniolo. Intanto sognano di veder calciatori importanti approdare nella capitale. Un affare è già stato messo a segno con l’acquisto a parametro zero di Pedro. Davanti però si dovrà fare qualcos’altro soprattutto se, come pare, se ne dovesse andare il bomber bosniaco.



