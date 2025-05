Cessione Udinese, trattative in corso con il fondo americano

Con la fine di questa stagione sembrerebbe essere arrivata alla fine anche l’avventura di un’altra proprietà italiana e familiare che da 39 anni faceva parte del mondo sportivo del nostro paese, sembra infatti vicina la cessione Udinese che vedrà il passaggio di proprietà dalla famiglia Pozzo ad un fondo americano. Non sono ancora ufficiali le cifre e tempistiche di questo passaggio che però ormai sembra certo, unica certezza è che il patron Gianpaolo Pozzo non vorrebbe uscire completamente dalla società ma accettare la carica di presidente onorario solo nel caso in cui possa avere voce in capitolo e indirizzare la nuova proprietà.

Le prime indiscrezioni parlano di una cessione per l’80% delle quote del club con la famiglia, proprietaria storica, che manterrebbe il 20% per i successivi tre anni per poi cedere anche le ultime quote ai nuovi proprietari, che però vorrebbero un rimodellamento totale della dirigenza con l’esclusione dalle decisioni dell’attuale presidente. Per questo sembra che nei prossimi giorni il fondo americano possa presentare una nuova offerta con la quale andrebbe ad acquistare sin da subito il 100% delle quote societarie potendo così prendere qualsiasi tipo di decisione senza l’intromissione della famiglia Pozzo.

Cessione Udinese, Serie A a stelle e strisce e 30 al top dei bianconeri

La cessione Udinese sarebbe l’ennesima per il calcio italiano che sempre di più sta diventando a tinte a stelle e strisce, le proprietà americane infatti sono molte e nelle categorie più diverse, dall’Inter e il Milan, due dei più importanti club d’Italia, passando per la Roma, il Bologna e la Fiorentina. In Serie A ci sono poi il Genoa, il Parma, il Verona il Venezia e l’Atalanta dove però la famiglia Percassi è rimasta in società. Nelle altre categorie invece ad avere proprietà americana sono lo Spezia, che potrebbe essere promosso, il Cesena e il Pisa, che invece sicuramente parteciperà alla Serie A il prossimo anno.

La famiglia Pozzo in questi 39 anni ha vissuto alti e bassi ma è quasi sempre riuscita a mantenere l’Udinese in Serie A, è infatti dal 1995 che i friulani non subiscono una retrocessione, passando per anni difficili in cui hanno lottato per la salvezza e altri migliori in cui quest’ultima è arrivata senza troppe difficoltà, con dei picchi che hanno visto i bianconeri al terzo o quarto posto. A Udine sotto la presidenza Pozzo poi negli anni sono passati grandi campioni, spesso acquistati come sconosciuti e rivenduti a peso d’oro come Antonio Di Natale, Alexis Sanchez, Rodrigo De Paul, Juan Cuadrado, Samir Handanovic e molti altri.