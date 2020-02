C’est la vie – Prendila come viene/ Video, su Rai 1 il film di Nakache e Toledano

C’est la vie – Prendila come viene va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 19 febbraio, dalle 21.25. Si tratta di una commedia molto divertente che andrà Questo film è stato prodotto nel 2017 e diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, registi anche della famosa commedia francese Quasi amici. Il cast tutto francese vede come protagonista l’attore Jean-Pierre Bacri, nei panni di Max Angély, e altri nomi famosi del cinema transalpino come Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne e Eye Haidara. Il film è uscito nelle sale a febbraio 2018 ed è stato distribuito dalla casa cinematografica Videa. La visione è consigliata per un pubblico al di sopra dei 13 anni.

C’est la vie – Prendila come viene va, la trama del film

Ecco la trama di C’est la vie – Prendila come viene va. Max (Jean-Pierre Bacri) è un organizzatore di matrimoni esperto ma ormai stanco che si trova a dover organizzare l’ennesimo matrimonio. La cerimonia si svolgerà nel giardino di un elegante castello del XVII secolo proprio il giorno del suo compleanno. La sposa, Héléna (Judith Chemla), è una donna un po’ distratta e con la testa tra le nuvole mentre lo sposo, Pierre (Benjamin Lavernhe), è un ragazzo pretenzioso. Max lavora con una squadra di collaboratori fedeli quanto incompetenti: Julien (Vincent Macaigne), un valletto dall’animo romantico, James (Gilles Lellouche), un animatore ormai antiquato, Guy (Jean-Paul Rouve), un fotografo approfittatore, Josiane (Suzanne Clément), amante di Max, Adèle (Eye Haïdara), erede iraconda di Max, e tanti altri collaboratori pronti a fare del loro meglio per rendere unico questo giorno così speciale per gli sposi. Ovviamente nulla andrà come previsto e nasceranno molti equivoci e incidenti divertenti che rischieranno però di mandare all’aria il matrimonio dei due giovani.

