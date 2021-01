C’est la vie prendila come viene/ Video, su Rai 3 il film con Jean Pierre Bacri

C’est la vie prendila come viene va in onda oggi, venerdì 1° gennaio, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film di genere commedia, realizzato nel 2017 tra Francia, Canada e Belgio e prodotto da Quad Productions, Ten Films e Gaumont, con la distribuzione in Italia da parte della Videa. La fotografia è stata curata da David Chizallet, con il montaggio di Dorian Rigal-Ansous, le musiche di Avishai Cohen e la scenografia di Tibor Dora e Nicolas De Boiscuillé. Sceneggiatura e regia sono state gestite dalla coppia formata da Olivier Nakache ed Éric Toledano.

I due hanno vinto un David di Donatello nel 2012 per Quasi amici e formano un sodalizio cinematografico molto consolidato. Protagonista è il francese Jean-Pierre Bacri, noto per Aria di famiglia, Il gusto degli altri e Così fan tutti. Al suo fianco ecco il collega Gilles Lellouche, nominato al Premio César in ben sei occasioni. C’è anche Jean-Paul Rouve, vincitore di un César nel 2002 per Monsieur Batignole. Completano il cast Vincent Macaigne, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe ed Eye Haidara.

C’est la vie prendila come viene, la trama del film

La trama di C’est la vie – prendila come viene si apre con il wedding planner Max, che deve gestire al meglio il matrimonio di Pierre ed Héléna. La coppia sceglie di portare avanti un ricevimento di nozze all’interno del giardino di un castello risalente al XVII secolo, ma qualcosa sembra andare storto. Infatti, Max deve vedersela con un gruppo di persone molto difficile da tenere a bada, ognuno dei quali con i suoi vizi incorreggibili. Al tempo stesso, è costretto a controllare l’animatore bizzarro James, l’irriverente fotografo Guy, il triste valletto Julien, la folle assistente Adèle.

Tutto ciò senza dimenticare la sua amante impaziente, Josiane. Ci mancava solo il cameriere Samy, che in realtà non svolge tale professione, a mettere sempre più in crisi un matrimonio senza alcuna regola. Ed ecco che le nozze diventano totalmente diverse rispetto a quanto preventivato dagli sposi. Al termine del film, non resterà altro da fare che prenderla con filosofia.

