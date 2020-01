Cetin via dalla Roma?/ Calciomercato news, il Galatasaray lo vuole in prestito

Mert Cetin potrebbe lasciare la Roma e tornare in Turchia già in questa sessione di calciomercato di gennaio. Sul difensore classe 1997 c’è infatti il concreto interesse del Galatasaray, che sta pensando proprio a Cetin per sostituire l’infortunato Christian Luyindama. Ne parla oggi il giornale turco Fotomac, che ricorda anche i buoni rapporti fra le due società, cementati dal passaggio di Steven Nzonzi alla squadra di Istanbul. La formula sarebbe quella del prestito sino al termine della stagione, ma questo non sarebbe un problema: al Galatasaray colmerebbe una lacuna, per la Roma poi ci sarebbe in estate il ritorno di un giocatore con più esperienza, anche se magari la società giallorossa potrebbe chiedere un indennizzo per questi mesi nei quali l’allenatore Paulo Fonseca non avrebbe a disposizione Cetin.

CETIN VIA DALLA ROMA? LA RICHIESTA DEL GALATASARAY

Tutte le pedine del puzzle insomma potrebbero andare a posto piuttosto velocemente. Cetin, che ha da poco compiuto 23 anni, in estate è arrivato alla Roma per completare il reparto difensivo, ma non ha trovato molto spazio. In Europa League infatti il turco non faceva parte della lista Uefa, mentre in campionato ha collezionato appena quattro presenze con un totale di 214 minuti giocati e l’espulsione nel finale della partita contro il Napoli, comunque globalmente il momento più alto dell’esperienza di Cetin con la maglia della Roma. Potremmo scoprire in tempi anche molto brevi se il suo futuro prossimo sarà di nuovo in Turchia, con la prestigiosa maglia del Galatasaray fino a giugno…

© RIPRODUZIONE RISERVATA