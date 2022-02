Cetto c’e’ senzadubbiamente/ Su Canale 5 il film con Antonio Albanese

Cetto c’e’ senzadubbiamente, film di Canale 5 con Nicola Riganese a fianco di Cetto

Cetto c’e’ senzadubbiamente va in onda su Canale 5 dalle ore 21,40 di oggi, 3 febbraio 2022. Protagonista è Antonio Albanese in uno dei suoi personaggi più iconici, Cetto La Qualunque, un attore che definire solamente comico è riduttivo, un vero psicologo della società che deride e pone sotto i riflettori, nelle sue aberrazioni, grazie ai suoi personaggi in TV, a teatro, al cinema. Vari temi sono stati affrontati nella comicità di Albanese, non ultimo quello dell’integrazione razziale con ‘Contromano’ o, recentemente, con il sequel di ‘Come un gatto in tangenziale (ritorno a Coccia di Morto)’, la tematica della diversità culturale e sociale, stupenda la spalla di Paola Cortellesi, una delle poche attrici ing rado di poter stare al livello di Alabanese, davvero una coppia ben assortita.

Nel nostro film, al fianco di Cetto, troviamo Nicola Rignanese nel ruolo di Pino, un attore che da anni è al fianco del comico lombardo, foggiano come di Foggia era pure il personaggio che Albanese portò alla trasmissione ‘Mai dire gol’, il tifoso Frengo. Nel film troviamo anche l’ottima Caterina Shulha, di natali bielorussi, ben inserita nel cinema italiano e la citiamo per un paio di titoli importanti: ‘Wine to Love – I colori dell’amore’ assieme a Ornella Muti e ‘Hotel Gagarin’ con Claudio Amendola e Luca Argentero.

Cetto c’e’ senzadubbiamente, la trama del film: un politico corrotto

Soffermiamoci sulla trama di Cetto c’e’ senzadubbiamente. Cetto, politico calabrese corrotto e opportunista, si è rifatto una vita in Germania con la moglie, la figlie e il fedele Pino. Ma il lupo perde il pelo, anzi, lu pilo, ma non il vizio anche se La Qualunque al momento non delinque più di tanto.

Convinto di avere origini proletarie, nipote di un nonno venditore di detersivi porta a porta, torna in Calabria per assistere la nonna morente che gli rivela essere invece nipote, relazione clandestina, nipote di Buffo di Calabria, quindi un La Qualunque sangue blu! Da questo momento la vita per Cetto cambia, ma sino a che punto?

Il video del trailer "Cetto c'e' senzadubbiamente"





