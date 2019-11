Cetto La Qualunque, Antonio Albanese/ In arrivo il terzo film (Che tempo che fa)

E’ arrivato il momento per Cetto La Qualunque di tornare al cinema. L’attore e regista Antonio Albanese è uno degli ospiti della nuova puntata di “Che tempo che fa”, il talk show condotto da Fabio Fazio la domenica sera su Rai2. Un’occasione importante per presentare al grande pubblico un nuovo capitolo delle avventure di Cetto La Qualunque che dal 21 novembre torna sul grande schermo con “Cetto c’è, senzadubbiamente, il terzo capitolo della saga con protagonista lo spregiudicato ex politico calabrese. Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo film e tante cose sono cambiate. Cetto ha deciso di mettere da parte le sue aspirazioni politiche e si è trasferito in Germania dove ha cominciato a lavorare come imprenditore. Proprio in terra tedesca ha aperto una serie di ristoranti e pizzerie molto apprezzate dal pubblico. Il suo successo è legato sicuramente al suo essere bizzarro e sopra le righe, un comportante che ha conquistato i tedeschi. In Germania però Cetto non ha trovato solo il successo nel lavoro, ma anche nella vita privata.

Cetto La Qualunque, terzo film al cinema

La vita di Cetto La Qualunque è cambiata e di tanto in questi anni. Da quando si è trasferito in Germania ha cominciato una nuova vita lavorativa, ma ha incontrato anche il grande amore. Oggi è un uomo felice, sposato con una bellissima moglie e ha perfino un bambino. E’ amato da tutti, anche dai suoceri neonazisti che rivedono in lui il classico emigrante a caccia di fortuna. Nonostante tutto però Cetto non ha mai dimenticato le sue origini, la sua terra e la sua patria e presto farà ritorno a casa per un motivo importante. La zia che l’ha cresciuto da bambino, infatti, riversa in condizioni gravissime di salute e ha chiesto di poter rivedere l’amato nipote prima di morire. Così Cetto fa ritorno a casa, ma la zia poco prima di morire gli confessare una verità mai detta riguardante le sue origini che rivoluzionerà nuovamente la sua vita. Cetto si ritrova così a tornare al comando, ma questa volta le conseguenze possono essere imponderabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA