Cgil finanzia i Collettivi: 600 mila euro versati in 4 anni/ E gli studenti scendono in piazza con Landini

La Cgil finanzia i Collettivi. A svelarlo è Libero Quotidiano, che mostra i bilanci annuali della confederazione rossa, a partire da quello del 2020, in particolare per quel che concerne la voce “contributi a organismi”. È emerso da questi che in quattro anni sono stati versati quasi 600 mila euro. La pratica, tuttavia, è molto più antica, sebbene prima i documenti non davano dettagli su quali fosser4<o i singoli organismi beneficiati.

Nel dettaglio, i dati rivelano che nel 2019, anno primo dell’era di Maurizio Landini, il sindacato ha fatto bonifici per 79.000 euro alla Rete degli studenti medi e per 88.085 euro all’Unione degli universitari. Nel 2020 invece il contributo si è ridotto: 60.000 euro a Reds e 80.000 all’Udu. L’anno successivo scende ancora a 50.000 euro per gli studenti medi ma resta invariato per gli universitari. Poi un nuovo aumento. Nel 2022 la somma è salita infatti a 145.000 euro: 130.000 da dividere tra Reds e Udu, ai quali si aggiungono 15.000 euro di “contributo straordinario” per la sola Unione degli universitari.

Cgil finanzia i Collettivi: 600 mila euro versati in 4 anni: a cosa servono

I finanziamenti della Cgil ai Collettivi, sulla carta, sono giustificati con patti di collaborazione che la confederazione e i suoi sindacati hanno sottoscritto assieme alle due organizzazioni studentesche Rete degli studenti medi e Unione degli universitari. Ad esempio per dare vita insieme a dei “momenti d’incontro intergenerazionale”. Il rapporto, tuttavia, appare secondo Libero Quotidiano ben più stretto. E non soltanto dal punto di vista economico.

Le due organizzazioni studentesche infatti scendono in piazza al fianco di Maurizio Landini all’occorrenza, come accaduto nelle scorse ore nella manifestazione contro il Governo e in favore della Palestina. Anche i dati sui tesserati lo dimostrano. Accanto al numero degli iscritti ufficiali, la confederazione pubblica infatti quelli delle entità “affiliate”: tra queste dal 2020 figura anche l’Udu con 10.547 tessere sottoscritte nel 2022. Nonostante ciò, nelle presentazioni ufficiali, questa pseudo collaborazione non viene mai citata.

