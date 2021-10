Cgil, manifestazione “Mai più fascismi” a Roma/ Diretta: “Attesi 60mila partecipanti”

Cgil protagonista oggi a Roma con la manifestazione “Mai più fascismi”, a sette giorni di distanza dall’assalto alla sede firmato da esponenti di Forza Nuova. Tantissime le persone radunate da questa mattina in piazza dell’Esquilino e poi in piazza di San Giovanni, dove alle ore 14.00 ha preso il via la manifestazione statistica: secondo quanto riporta Il Messaggero, sono attese 60 mila persone.

Imponenti le misure di sicurezza disposte per la manifestazione targata Cgil, 5 mila agenti e militari dei carabinieri schierati in tutto. Ricordiamo che i sindacati hanno chiamato all’appuntamento «i cittadini e le forze sane del Paese» e diverse associazioni hanno aderito, così come partiti politici: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu in prima fila, poi Sinistra Italiana, Azione, Rifondazione comunista e Europa Verde.

Cgil, manifestazione “Mai più fascismi” a Roma

Alla testa del corteo della Cgil giunto a Porta Maggiore sono arrivati il segretario nazionale Maurizio Landini e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Il sindacalista ha tenuto a precisare: «Non è una manifestazione di parte: questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti».

Maurizio Landini ha proseguito: «L’attacco alla Cgil, l’attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia e per estenderla. C’è da progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra Costituzione». Tra i leader politici attesi alla manifestazione della Cgil troviamo il segretario dem Enrico Letta e il capo politico M5s Giuseppe Conte. Come evidenziato da Tg Com 24, dal palco prenderanno la parola Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, ovvero i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.

