Flora Canto è pronta a mettersi in gioco nella nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di successo condotto da Stefano De Martino su Rai2. L’attrice e conduttrice è reduce dall’esperienza del San Marino Contest Festival, ma anche del suo show musicale “Me la Canto e me la sogno”, un one woman show che sta portando in giro per i teatri italiani. Dalle pagine del settimanale Gente, l’attrice ha raccontato: “è uno spettacolo in chiave ironica. Si ride delle vicissitudini della quotidianità, delle dinamiche tra moglie e marito, prendendo spunto dai trend social del momento”. Un bel banco di prova per la ex tronista di Uomini e Donne che negli anni si è fatta conoscere dal grande pubblico anche per essere diventata la moglie di Enrico Brignano. Un’etichetta che in diverse occasioni le è stata scomoda e proprio per questo motivo il suo one woman show è una sfida al quadrato: “l’ho scritto io e ci ho pensato due anni prima di lanciarmi”.

La Canto è orgogliosa di questo suo spettacolo che descrive come un atto di coraggio essendo la moglie di Enrico Brignano, uno degli showman italiani più amati degli ultimi anni. Le difficoltà non sono mancate e non mancheranno, come la consapevolezza che le donne ancora oggi sono tenute a dimostrare di saper ridere proprio come sanno fare gli uomini.

Flora Canto da Uomini e Donne all’amore per il marito Enrico Brignano

Nonostante i dubbi del marito Enrico Brignano, Flora Canto si è lanciata nel suo primo one woman show riscuotendo anche un buon successo di critica e pubblico considerando che a Milano ha dovuto fare una seconda data. “A fine spettacolo il pubblico rideva, si è alzato in piedi” – ha raccontato la Canto che ha ricevuto anche i complimenti del marito Enrico Brigano. Proprio con lo showman è nata una bellissima storia d’amore; un incontro del tutto casuale che li ha portati a costruire una bellissima famiglia visto che dal loro amore sono nati anche i figli Niccolò e Martina.

La ex tronista di Uomini e Donne parlando del rapporto con Enrico Brignano ha confessato – “Ci unisce un grande amore, il rispetto profondo, la tutela del progetto famiglia”.