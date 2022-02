Ch è Rkomi, significato nome e curiosità/ Da Calvairate a Sanremo

Rkomi, origini e significato nome

Che cosa sappiamo del rapper Rkomi? Nato a Milano nell’aprile del 1994, è cresciuto nel quartiere popolare Calvaiarate, sobborgo a sud-est nella periferia del capoluogo lombardo. Ha frequentato da ragazzo l’istituto alberghiero per poi abbandonarlo al terzo anno e dedicarsi in tutto e per tutto alla musica, sua grande passione da sempre. Ha iniziato la sua carriera musicale insieme al rapper Tedua, con il quale per un periodo ha anche convissuto. Negli ultimi tempi ha raggiunto una grande notorietà soprattutto tra i più giovani, affermandosi come uno degli artisti più interessanti del momento. In molti si chiedono però che cosa voglia dire il suo particolare nome d’arte. Rkomi è semplicemente l’anagramma di Mirko: quella di troncare le parole a metà e inserire nella seconda parte la prima metà e un’usanza tipica dello slang di Milano.

Non tutti lo sanno ma il vero nome di Rkomi è Mirko Manuele Martorana e il soprannome da lui scelto per farsi conoscere nella scena musicale italiana deriva proprio dal suo nome di battesimo. Rkomi è infatti l’anagramma di Mirko. L’ultimo progetto musicale pubblicato dal rapper milanese è l’album Taxi Driver, uscito il 30 aprile di quest’anno. Il disco contiene 14 inediti ed ha raggiunto grandi risultati non solo in termine di vendite ma anche di critica. Rolling Stone lo ha infatti collocato al dodicesimo posto della classifica dei venti migliori dischi italiani del 2021. Il titolo dell’album, Taxi Driver, è ispirato al celebre film omonimo diretto da Martin Scorsese. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rkomi è sempre stato piuttosto riservato e non ha mai amato mettere la sua intimità sotto i riflettori o sui social.

