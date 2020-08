Chadia Rodriguez/ Da promessa del calcio a stella della trap italiana

Ci sarà anche Chadia Rodriguez sul palco del Radionorba Vodafone Battiti Live, la kermesse musicale divenuta negli anni una piacevole ricorrenza dell’estate pugliese: la giovanissima rapper di Almeria (Spagna) di origini marocchine ma oramai naturalizzata italiana si esibirà in quello che è il solito ricco parterre di ospiti in coppia con Federica Carta. Il loro brano hip hop “Bella così”, pubblicato alla fine dello scorso maggio e capace di totalizzare quasi 12 milioni di views, è già uno dei successi di questa stagione anche grazie al videoclip in bianco e nero, una sorta di galleria di volti femminili attraverso cui si affronta il delicato tema dell’essere donna oggi, dei pregiudizi e delle violenze, sia fisiche sia psicologiche, di cui sono vittime molte. Protagoniste anche nella quarta puntata di questa edizione di Battiti Live 2020, il duo formato dalla Rodriguez e dalla Carta ha spiegato di aver voluto mandare un messaggio positivo affrontando un argomento troppo spesso trascurato come quello del bodyshaming e del cyberbullismo.

CHADIA RODRIGUEZ, DALLA PASSIONE PER IL CALCIO… ALLA TRAP

“Questa sera sarà a Battiti Live dove ho incontrato un po’ di amici e dove mi sono divertita tantissimo! Grazie Radionorba per questa fantastica esperienza” aveva scritto solamente qualche giorno fa sui social la rapper spagnola proprio a proposito della manifestazione pugliese, postando una gallery di foto assieme a Federica Carta. Ma chi è Chadia Rodriguez, uno dei nomi più gettonati (seppure ancora solo 21enne) della scena trap e hip hop italiana? La sua carriera, nonostante le origini, è cominciata in Italia a Torino anche se la passione da bambina della rapper non era la musica ma il calcio, tanto da aver fatto parte per diversi anni della selezione giovanile della Juventus Women. Solo un infortunio serio ha messo fine al suo sogno, ma non tutti i mali vengono per nuocere: infatti da allora la Rodriguez si è dedicata alla musica ed è cominciata la sua irresistibile ascesa verso il successo, grazie soprattutto a Big Fish (pseudonimo del produttore discografico Massimilano Dagani, uno dei primi a notarla) che l’ha resa una delle trapper più amate della scena italiana pur non nascondendo mai l’influenza che hanno avuto su di lei due mostri sacri del genere quali Cardi B e Nicki Minaj.





