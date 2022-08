Chadia Rodriguez, dietrofront al GF vip 7?/ “Avrebbe rifiutato dopo il sì…”

Chadia Rodriguez tra i papabili concorrenti del Grande Fratello vip 7

Sale l’attesa generale per il GF vip 7, ovvero la settima edizione del Grande Fratello vip 7 in arrivo, che con ogni probabilità e salvo cambiamenti repentini del palinsesto TV Mediaset andrà in onda a partire dal prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5. Così come anticipato dai beninformati di TV e Gossip, il reality dei vipponi sarà condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale del duo di opinioniste TV formato dalla cantante new-entry nel cast, Orietta Berti, e la riconfermata Sonia Bruganelli. Il gioco di Canale 5, a quanto pare, andrá in onda fino al prossimo maggio 2022 con un doppio appuntamento TV, il lunedì e il giovedì e in prima serata, per la gioia dei telespettatori ormai fidelizzati delle vicende della Casa più spiata d’Italia.

Gf vip 7 bissa in tv/ Parte il totonomi del cast: Pamela Prati, Chadia Rodriguez e...

Tuttavia, in queste ore il GF vip 7 fa notizia per un gossip bollente che coinvolge in primis il conduttore Signorini, rispetto agli indizi che lui ha lanciato via social sui primi concorrenti del rinnovato gioco dei vip, e concerne il nome di una papabile gieffina. Si tratta della giovane e sexy cantante e volto di Disney Channel, Chadia Rodriguez, così come rende noto il blogger beninformato Alessandro Rosica, su Instagram. Chadia sarebbe stata corteggiata a lungo da Signorini per il suo ingaggio nel cast del reality e avrebbe poi accettato di accedere al reality, tuttavia lei stessa avrebbe ora riservato un clamoroso dietrofront al timoniere Mediaset.

Chadia Rodriguez: "A letto con un calciatore"/ La futura gieffina ha un nuovo flirt?

Chadia Rodriguez verso il ritiro dal Grande Fratello vip 7?

Chadia avrebbe ricevuto altre due proposte di lavoro allettanti oltre a quella di invito al Grande Fratello vip, motivo per cui lei sarebbe ora certa di non voler prendere parte al gioco dei vipponi. Se l’indiscrezione si confermasse, questa sarebbe la svolta clamorosa del GF vip 7 ancor prima del suo inizio.

