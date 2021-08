Chadia Rodriguez indagata per le rapine con spray al peperoncino/ Furto nel 2017

Guai per la trapper Chadia Rodriguez. Il suo nome compare infatti nell’avviso di chiusura della maxi indagine sulle rapine con lo spray al peperoncino che hanno fatto da contorno al grande caos del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, fa sapere Repubblica. Gli indagati al momento sarebbero 53, soprattutto giovanissimi, che avrebbero messo a segno colpi in Italia ma anche all’estero (ben 65!) in discoteche e ai concerti. In particolare, la trapper sarebbe indagata per solo uno di questi colpi, risalente all’8 settembre 2017 a Torino. Secondo la polizia che ha condotto gli accertamenti, Chadia, insieme al già arrestato Zaccaria El Fadili e un altro indagato, avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino contro un uomo che stava dando loro un passaggio in auto. Gli avrebbero così rubato una catenina d’oro il telefono cellulare. Avrebbero inoltre tentato di rubargli l’auto senza, tuttavia, riuscirci.

Chadia Rodriguez, la trapper indagata con la banda degli scippatori con lo spray

Chadia Darnakh, vero nome della cantante, ha 23 anni, è di origine spagnola e marocchina, ed è finita nell’inchiesta del pm Paolo Scafi e Giuseppe Drammis, coordinati dall’aggiunto Patrizia Caputo. Sono alle prese con le indagini che portano alla ricostruzione dell’ampia rete di colpi messi a segno da una banda composta da molti elementi, che agiva a gruppi di pochi. Tra il 2017 e il 2018, ricorda Repubblica, “hanno commesso scippi e rapine, sovente con la stessa modalità utilizzata la sera della finale di Champion’s Juventus- Real Madrid scatenando il panico che provocò oltre 1500 feriti e la morte di due donne.”

