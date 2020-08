Chadia Rodriguez/ Video, “Bella così” un canto contro cyberbullismo e body shaming

Chadia Rodriguez è ormai una delle protagoniste dell’estate italiana. Al fianco di Federica Carta, la rapper spagnola naturalizzata italiana ha regalato al Bel Paese il brano Bella così. Un singolo prodotto da Big Fish e realizzato per mettere a tacere, cyberbullismo, violenza e body shaming. Temi che stanno molto a cuore alla rapper, che ha deciso così di coinvolgere donne con storie diverse e complesse, che hanno in comune l’aver subito violenza fisica o psicologica. Oggi, lunedì 24 agosto 2020, Chadia Rodriguez sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Battiti Live. E non solo, perchè il 27 agosto successivo sarà presente alla finalissima di Calabria Fest Tutta Italiana, che prenderà il via a Lamezia Terme e che vedrà la rapper approdare sul palco il giorno successivo. Prima di rimettersi in moto dal punto di vista musicale, Chadia si è concessa momenti di relax e shooting sensuali in un maneggio fuori città. La vediamo al fianco di un cavallo e per i fan più maliziosi è stato impossibile tenere a freno certi commenti: “Chi è la cavallona delle due?”, scrive qualcuno. La rapper ha risposto con un’emoji sorridente e ammiccante allo stesso tempo. Di sicuro consapevole di aver servito la provocazione su un piatto d’argento: in uno dei due scatti, la vediamo infatti con i pantaloncini più che corti, gli stivali da cavallerizza e una posa che di certo ha scatenato le fantasie di molti. Clicca qui per guardare la foto di Chadia Rodriguez.

Chadia Rodriguez, nonostante i 21 anni una vita da raccontare

Sono tante le difficoltà affrontate e vissute da Chadia Rodriguez, cantate nei suoi brani e condivise con gli ascoltatori. Non è facile ricordarsi che è giovanissima: con i suoi 21 anni d’età, ha già la saggezza di chi sa quello che vuole dalla vita. Lo dimostra anche nel singolo Bella così, in cui rende evidente il suo coraggio e parla anche di alcune vicende personali che le sono accadute nel corso della vita. Al suo fianco Federica Carta, la rappresentante del mondo dei talent musicali e parte di un mondo molto distante da quello di Chadia. “La scelta è stata fatta proprio per questo”, ha detto alcuni mesi fa a HeyJudeMagazine, “la ragione per cui ho deciso di chiedere proprio a Federica di fare questo pezzo è perchè abbiamo due tipi di pubblico completamente diversi e la canzone poteva arrivare a più persone”. Il coraggio della Rodriguez però è evidente anche in uno dei suoi post, in cui ha pubblicato alcuni dei commenti al vetriolo che ha ricevuto. Alcuni le hanno persino suggerito di rifarsi il naso, ma Chadia è felice della sua forma. “Non giudico le persone che si rifanno”, ha sottolineato, “io per esempio mi sono rifatta i denti per un problema. Non mi piaceva il sorriso che avevo, allora ho messo le faccette. Questa è una cosa che mi faceva sentire meglio con me stessa e mi sarei rifatta anche il naso se non mi avesse permesso di essere in pace con me”.

Video, la canzone “Bella così”

Foto, l’amore per i cavalli

🐴❤️





