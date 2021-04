Chadwick Boseman, migliore attore protagonista Oscar 2021?/ Morto il 28 agosto 2020, nomination postuma…

Chadwick Boseman, scomparso il 28 agosto 2020, ha ricevuto una nomination postuma agli Oscar 2021 come Migliore attore protagonista per la sua meravigliosa interpretazione del trombettista Levee nel film “Ma Rainey’s Black Bottom”. In caso di vittoria sarebbe la seconda volta che l’Oscar 2021 al migliore attore viene assegnato a un attore scomparso: il primo è stato Peter Finch nel 1977 per “Quinto potere”. Nel 2009, invece, l’Oscar per il miglior attore non protagonista è stato assegnato a Heath Ledger, morto nel 2008, per il suo Joker in “Il cavaliere oscuro“. Grazie alla sua interpretazione in “Ma Rainey’s Black Bottom” al fianco di Viola Davis, Chadwick Boseman ha già ricevuto numerosi premi, come il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, il Critics’ Choice Awards al miglior attore e lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore cinematografico. Oltre agli Oscar, è stato candidato anche ai British Academy Film Awards ed agli Independent Spirit Awards.

Il film “Ma Rainey’s Black Bottom”, diretto da George C. Wolfe, è l’adattamento dell’omonima opera teatrale del 1984 di August Wilson. La pellicola racconta la storia della cantante blues Ma Rainey, interpretata da Viola Davis, e della sua band. A Chicago i musicisti di Ma Rainey, diva capricciosa e dedita all’alcool, stanno aspettando l’arrivo della cantante per registrare il nuovo disco e si scambiano aneddoti e storie del razzismo che hanno subito nelle loro vite. Durante l’attesa il giovane trombettista Levee litiga con il pianista Toledo, finendo per compromettere in modo irreversibile la sua carriera. Il regista George C. Wolfe ha rivelato che sul set Chadwick Boseman sarebbe scoppiato in lacrime durante le riprese della scena in cui Levee sfida Cutler (Colman Domingo): “Stavamo girando la scena in modo molto libero e ho pensato che quando Levee fosse arrivato al clou del discorso Chadwick si sarebbe fermato. Ma non si è fermato. Ha continuato, e Levee ha preso il sopravvento, era esplosivo. Alla fine della scena Chadwick ha iniziato a singhiozzare e Colman lo ha abbracciato”, ha raccontato al Wall Street Journal. All’epoca delle riprese Boseman, nel 2019, era già provato dal cancro al colon, contro cui combatteva dal 2016. Il

