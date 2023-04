Chaimaa scomparsa a 15 anni da Orzinuovi/ Ricerche a tappeto, la prima ipotesi…

Sono ore di grande apprensione per Chaimaa, la 15enne scomparsa da Orzinuovi (Brescia) il 4 aprile scorso. Da giorni non si hanno notizie della minorenne, alla quale Chi l’ha visto? ha dedicato una scheda sul sito web nella speranza di ritrovarla al più presto. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione di Federica Sciarelli, la ragazza sarebbe uscita di casa martedì mattina per recarsi a scuola, ma non vi sarebbe mai arrivata. Chaimaa non ha con sé documenti né telefonino e la sua famiglia la cerca in un clima di forte preoccupazione.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la 15enne sarebbe scomparsa dopo una “punizione” dei genitori che le avrebbero impedito l’uso dello smartphone a causa dello scarso rendimento scolastico. Ad oggi non si hanno notizie di Chaimaa e le ricerche a tappeto proseguono. Impegnati i carabinieri della Compagnia di Verolanuova. La prima ipotesi sarebbe quindi quella di un allontanamento volontario, ma dopo una settimana la paura cresce ora dopo ora. I militari si starebbero avvalendo della collaborazione della polizia ferroviaria di Bologna e di Milano, nel tentativo di intercettare eventuali spostamenti della minorenne in treno.

Chaimaa scomparsa a Orzinuovi: il caso a Chi l’ha visto?

La scheda che Chi l’ha visto? ha riservato alla scomparsa della 15enne Chaimaa è stata pubblicata il 7 aprile scorso. La trasmissione di Federica Sciarelli ha raccolto e diffuso una serie di elementi che potrebbero contribuire al ritrovamento della minorenne di cui non si hanno notizie dal 4 aprile, quando sarebbe uscita di casa per andare a scuola senza però arrivarci.

Martedì, quando Chaimaa si sarebbe dovuta recare presso l’istituto scolastico che frequenta, secondo i dati pubblicati sul sito web del programma indossava un giubbino nero e una tuta nera con strisce bianche marca “Lacoste”. Al momento, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, gli inquirenti starebbero analizzando tutti i contatti della 15enne e si starebbe tentando un recupero delle password del suo smartphone a caccia di eventuali indizi che possano portare alla soluzione del caso. Chaimaa sarebbe scomparsa dopo un banale confronto con i genitori, i quali per spronarla ad un maggiore impegno negli studi le avrebbero sottratto il telefonino. Alta un metro e sessanta, occhi e capelli neri, Chaimaa è di nazionalità marocchina e vive con la famiglia nel Bresciano. Il caso, riporta lo stesso quotisiano, sarà affrontato nel corso della puntata di Chi l’ha visto? in onda oggi, mercoledì 12 aprile, su Rai 3.

