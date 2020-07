Challenge choc del car surfing/ Ragazzini ‘surfano’ su tetto auto in corsa a Roma

“Andiamo a surfare?”: car surfing, si chiama così la nuova moda dell’estate scoppiata nelle ultime settimane nelle periferie romane. Una vera e propria sfida che si accende nelle notti quasi deserte per le strade della capitale liberi dal traffico e dalla movida post locali. Un gruppo di ragazzi si sfida a fare surf, dove per surf si intende salire sul tetto di un automobile e mettersi a pancia in giù aggrappandosi con le mani ai finestrini. Vince chi riesce e resistere il più possibile nella classica posizione da surf. Una sfida che sta impazzando nelle ultime ore con tantissimi video pubblicati nel web a conferma di come tra i giovani si diffondano sempre più facilmente e velocemente nuove mode di importazione. “Andiamo a surfare”, infatti, è una moda che viene da oltreoceano: per la precisione dall’America dove il car surfing è diffusissimo da diversi anni. Ora è arrivato il momento di scoprire questa tendenza anche in Italia dove sono tantissimi i ragazzi che hanno dimostrato interesse per questa inedita pratica di surf.

Andiamo a surfare: la nuova moda dell’estate

Pochi giorni fa su Instagram è cominciato a circolare il video di un ragazzo di Roma intento a fare surf sul tetto di un auto. Il video, postato dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas” mostra un giovane in posizione da surf sul tetto di una vettura intento a cercare di mantenersi mentre la macchina è in moto. A riprendere la scena è un automobilista che incredulo dice nel video: “ma che sta facendo questo?”. Il video pubblicato sui social è diventato immediatamente virale a conferma che questa nuova pericolosa moda si sta diffondendo a macchia d’olio tra i giovanissimi. Tantissimi, infatti, sono i video pubblicati su YouTube dove peraltro sono presenti anche dei veri e propri tutorial che insegnano a surfare, mentre diversi sono anche i profili in cui è possibile partecipare per #carsurfingchallenge, ossia delle gara a chi riesce a resistere di più.



