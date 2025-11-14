Challengers è un intrigante film sul tennis come metafora dell'amore, sulla scia della settimana di Sinner. La regia è di Luca Guadagnino, con Zendaya

Challengers, tennis ed eros firmati da Luca Guadagnino

Venerdì 14 novembre 2025, in prima serata di Rai 2, alle ore 21.20, propone un film sportivo e sentimentale del 2024, Challengers, scritto da Justin Kiritzkes e diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, candidato all’Oscar nel 2017 con il suo Chiamami con il tuo nome e fautore del remake del cult horror Suspiria, di Dario Argento l’anno successivo. Recentemente ha presentato il suo ultimo film fuori concorso al Festival di Venezia, After the Hunt, con Julia Roberts.

Gli interpreti principali di Challengers, tutti e tre protagonisti, sono Zendaia, Josh O’Connor, Miker Faist.

Trent Reznor e Atticus Ross si sono conquistati la candidature ai Golden Globe e ai Grammy Awards per la migliore colonna sonora e le musiche originali. In questa pellicola il regista si cimenta in una pellicola a tema sentimentale che si intreccia nello sfondo sportivo: si tratta di una storia completamente incentrata su una rivalità che tarda a morire, sia sul campo, sia nella vita privata, un triangolo amoroso che si riflette in ambito agonistico, pubblico e privato, tra le 4 mura.

La trama del film Challengers: rivalità sul campo e in amore fino alla fine

In Challengers Art e Patrick sono due amici di lunga data: entrambi giocano a tennis e sognano una carriera brillante. Tutto cambia quando scende in campo Tashi, la tennista più capace della loro generazione, una vera fuoriclasse. Da questo momento in poi, il plot diventa intreccio e si sviluppa in una serie di match per conquistare la stima e il cuore di lei, in una competizione senza sosta.

I due tennisti conosceranno entrambi momenti difficili, alti e bassi, premi e riconoscimenti, ma la loro esistenza sarà sempre in balia dell’ansia di controllo di Tashi, che ne tesse il destino con il suo fascino, fino allo scontro finale…

