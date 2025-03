Champagne, il testo ‘ever green’ della canzone simbolo di Peppino Di Capri

“Champagne per brindare a un incontro…”. Comincia così l’iconico testo di Champagne, il brano per eccellenza di Peppino di Capri. Una canzone che ha fatto la storia della musica leggera italiana, diventando colonna sonora di molti film e facendo da sfondo anche a tanti matrimoni, come raccontato dallo stesso cantante in diverse interviste.

“Quella è la mia canzone simbolo e conosco persone che si sono sposate con Champagne: evidentemente non si sono mai soffermate sul testo…”, ha detto il cantante in un passaggio su Tv Sorrisi e Canzoni. Peppino di Capri ha cantato Champagne ma non è stato lui a comporre il testo, che è stato invece curato da Depsa e Sergio Iodice in collaborazione con Mimmo Di Francia.

Significato del testo Champagne: l’equivoco di un amore clandestino

La canzone parla di un amore nato nell’ombra, con un calice di champagne a fare da trade union tra due amanti. Champagne è stata usata nel film Profumo di Donna di Dino Risi e nella pellicola Il Commissario Lo Gatto con Lino Banfi. Oltre ad essere stata menzionata in altri sceneggiati, nel 2015 è anche nel film Natale col boss dove appare proprio Peppino di Capri che reinterpreta il brano con Gué con il titolo Fiumi di champagne.

Il significato della canzone Champagne ci fa riflettere sull’inizio e la fine di una relazione, quelle relazioni amorose nate per sbaglio e forse per un equivoco. E’ un brano sempre verde, che ci riporta indietro nel tempo e ci fa riassaporare le atmosfere degli anni settanta.

Champagne, il testo integrale della canzone