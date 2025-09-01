Champagne di Peppino di Capri, il brano simbolo del cantante parla di un amore proibito, che finisce ancora prima di nascere

“Champagne, per brindare a un incontro, con te, che già eri di un altro”. Comincia così una delle più celebri e amate canzoni di Peppino Di Capri, artista amatissimo che ha fatto la storia della musica italiana. Il brano di Peppino Di Capri parla di passione e amore: un rapporto proibito ma ricco di sentimento. La canzone dell’artista è passata alla storia: è infatti uno dei brani simbolo della musica italiana, che negli anni è stata copertina e colonna sonora di tantissimi film, tra cui anche quello dedicato proprio alla storia di Peppino Di Capri. Ma tornando al brano, qual è il suo significato?

Come dicevamo, il testo parla di un amore clandestino che nasce mentre due giovani si incontrano, sorseggiando appunto un calice di champagne. Il testo, è chiaro, parla di un rapporto finito, tanto che tra le prime frasi c’è appunto la seguente: “che già eri di un altro”. Una storia che dunque è finita ancora prima di cominciare: lei, infatti, è già impegnata nonostante lui si innamori follemente, almeno per quella sera. La canzone, composta da Mimmo Di Francia, su testo di Depsa e Sergio Iodice, nonostante sembri festosa, ha in realtà un’aria malinconica: parla infatti di un rapporto finito ancora prima di cominciare.

Champagne di Peppino di Capri: un amore impossibile

Il protagonista di “Champagne“, il brano simbolo di Peppino Di Capri, vive un amore proibito con una donna già impegnata. I due si conoscono ad una festa e sorseggiano delle bollicine insieme, vivendo una fugace relazione intima, molto intensa, forse anche in virtù del fatto che sono ben consci di non poter vivere un amore alla luce del sole. Nel brano, dunque, viene celebrata non solamente l’euforia di un primo incontro, ma anche la malinconia della fine di qualcosa che termina ancora prima di nascere.