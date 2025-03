Peppino Di Capri spiazza: “Beatles scostanti, Enrico Ruggeri mi prese in giro a Sanremo”

Rai1 ha deciso di omaggiare con un film a lui dedicato uno dei più grandi cantautori della musica italiana con il film Champagne: Peppino Di Capri. Il film andrà in onda questa sera, lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa ripercorre gli esordi dell’artista nel mondo della musica: partendo dalle prime esibizioni da bambino nel 1943 fino alla prima vittoria al Festival di Sanremo 1973 con Un grande amore e niente più. Ad impersonarlo nelle sue varie età sarà il piccolo Alessandro Gervasi, poi Leonardo Catenacci ed infine da Francesco Del Gaudio. Ed in occasione della fiction a lui dedicata Peppino Di Capri ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

Alla soglia degli 86 anni, Peppino Di Capri ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata rivelando aneddoti e retroscena. Partendo proprio dalla canzone sua più nota che dà il titolo al film: “All’inizio non la volevo nemmeno, pensavo di darla a Modugno o Aznavour…una mattina mi svegliai, riascoltai il mio provino e mi chiesi ‘Ma perché devo regalarla a loro? Me la canto io.” E con il senno di poi ha avuto ragione. Da lì parti il suo successo a 26 anni fece da spalla ai Beatles: “Bravi ma scostanti. Se la tiravano un po’.” Mentre a Sanremo 1980 un giovanissimo Enrico Ruggeri lo prese in giro dandoli del babbione: “Dietro le quinte mi vide passare, era con i Decibel, e disse: ‘Quest’anno abbiamo anche il nonnetto’.”

Champagne, Peppino Di Capri: “La fiction mi ha commosso, flirt con Mina? Ecco la verità”

Durante la lunga intervista al Corriere della Sera Peppino Di Capri si è sbilanciato anche sulla sua vita privata, svelando finalmente la verità sul presunto flirt con Mina anni fa: “Cotta per lei? Nooo…La guardavo con l’occhio dell’artista. Il mio sassofonista invece s’innamorò di lei e la sera, dopo il concerto, mentre noi andavamo al ristorante a mangiare uno spaghettino, la portava al largo sul suo gommone. Cosa sia successo però non lo so.” La fiction di Rai1 Chamapagne: Peppino Di Capri va in onda questa sera, lunedì 24 marzo 2025, a tal proposito l’artista nell’intervista ha confessato: “Piaciuto? Molto, in alcuni punti è toccante, mi ha emozionato. La voce nelle canzoni sembra proprio la mia, incredibile.”