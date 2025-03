Champagne, Peppino di Capri su Rai 1, la storia di un artista rivoluzionario: le anticipazioni del docu-film

La storia della musica italiana non sarebbe delle più grandi e celebrate senza firme indelebili, voci incredibili e menti geniali capaci di unire maestria della penna e intensità interpretativa: questa sera, su Rai 1 – 24 marzo 2025 – il film Champagne, Peppino di Capri. Un’opera che punta a celebrare il cantautore partendo dall’alba della sua carriera sul finire della Seconda Guerra mondiale, passando per i fasti dei decenni a seguire che scandirono un’ascesa inesorabile, priva del tramonto.

Nel racconto di Champagne, Peppino di Capri – docufilm che ricostruisce la storia del cantautore – in onda questa sera 24 marzo 2025 su Rai Uno c’è tutto il vissuto dell’artista dal punto di vista professionale ma la vita privata non resta sullo sfondo, anzi; è l’epicentro del suo estro, la fonte da cui attinge non solo la trama ma la stessa vita di Peppino di Capri. Dalla breve ‘crisi’ degli anni sessanta alla storia d’amore non del tutto placida con Roberta; il tutto passando in rassegna e sviscerando quella che sembra la fase sembra la fase più dura della storia artistica, quasi un inesorabile declino. Da lì, la forza di ‘rinascere’ e dimostrare quando la sua penna fosse tutt’altro che prossima ad esaurire l’inchiostro della vita.

Champagne, Peppino di Capri: la trama del docu-film in onda oggi, 24 marzo 2025 su Rai 1

Il docu-film Champagne, Peppino di Capri – in onda questa sera, 24 marzo 2025 – parte dai primi passi dell’artista; da giovanissimo, a soli 4 anni, inizia a cimentarsi con la passione del pianoforte mettendo subito in evidenza un talento smisurato. Iconica la scena di lui bambino alle prese con lo strumento; una esibizione per gli americani impegnati con le fasi più estenuanti della Seconda Guerra Mondiale e di passaggio proprio a Capri.

Si arriva poi nei meandri della carriera vera e propria; quando Peppino di Capri decide di vivere di musica, di elevare il suo talento conquistando la scena soprattutto tra gli anni cinquanta e sessanta. Fino, come anticipato in precedenza, agli albori degli anni 70 quando sembra non riuscire a riscuotere più il successo del ventennio precedente e ‘accusato’ dagli addetti ai lavori di non saper rispondere alle richieste del pubblico di quel momento storico. Sembrerà la fine, ma solo agli occhi degli altri: Peppino di Capri riparte e accelera verso il Festival di Sanremo: nel ‘73 la consacrazione con la vittoria della kermesse, e il resto e storia.

Cast Champagne, Peppino di Capri: dove e quando vedere il docu-film in diretta streaming

Grande attesa per il docu-film Champagne, Peppino di Capri: il racconto inedito della sua carriera senza dimenticare i tratti salienti del suo percorso di vita. Nel cast nomi importanti della scena cinematografica e televisiva italiana; dal piccolo Alessandro Gervasi nei panni del cantautore da bambino; staffetta che poi passa a Leonardo Catenacci per l’adolescenza e infine a Francesco De Gaudio per la fase matura. Un racconto impreziosito dalla presenza di Antonia Truppo – madre di Peppino di Capri – Arianna Di Claudio e tanti altri nomi altisonanti.

Appuntamento a questa sera, 24 marzo 2025 su Rai Uno, per non perdersi nemmeno un attimo delle emozioni de Champagne, Peppino di Capri. La visione del docu-film sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming mediante l’apposita piattaforma ufficiale RaiPlay.