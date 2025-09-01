Dall'infanzia come bimbo prodigio alla prima vittoria al Festival di Sanremo: Champagne narra la vita, gli amori e la musica di Peppino di Capri

Champagne, film su Rai 1 diretto da Cinzia TH Torrini

Se volete godervi un bellissimo film che racconta vita e carriera di uno cantanti italiani più amati di sempre, non perdete Champagne, in onda su Rai 1, lunedì 1 settembre alle 21.30 per la regia di Cinzia TH Torrini.

Girato nell’ottobre 2024 questo film biografico ripercorre la vita del cantante Peppino di Capri in un arco temporale di 30 anni, che va dal 1943 al 1973, partendo dagli anni della sua infanzia fino alla prima vittoria al Festival di Sanremo.

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio/ Insieme dal 2020: l'amore esploso a Capri

Peppino di Capri adulto ha il volto di Francesco Del Gaudio che, esattamente come il personaggio che interpreta, ha iniziato da bambino a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e della musica. Del Gaudio si è formato al Conservatorio e vanta un percorso professionale variegato: il debutto teatrale risale al 2015, anno a partire dal quale ha iniziato a frequentare corsi di perfezionamento. Il salto sul grande schermo è arrivato poco dopo, con la partecipazione al film Benvenuti in casa Esposito. Champagne ha regalato a questo giovane attore la prima esperienza da protagonista, consentendogli di mettersi alla prova con entrambe le sue passioni: recitazione e musica.

Giuliana Gagliardi, seconda moglie di Peppino Di Capri/ L'amore scoppiato negli anni Settanta

Un altro eccezionale interprete è il piccolo pianista prodigio Alessandro Gervasi, classe 2018, che ha prestato il volto a Peppino di Capri bambino. A soli 6 anni questo baby artista ha messo in mostra grandi doti artistiche, incantando i telespettatori della fiction.

La bellissima Roberta Stoppa, primo amore di Peppino Di Capri (e destinataria di una delle più belle canzoni composte dall’artista) è interpretata da Arianna di Claudio, ventitreenne attrice e nota per avere fatto parte della serie Disney Penny on M.A.R.S..

Giuliana, seconda moglie di Peppino Di Capri è interpretata da Gaja Masciale, 27enne originaria di Bari diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Nei panni della mamma di Peppino troviamo Antonia Truppo, vincitrice del David di Donatello 2016 per l’interpretazione di Nunzia, la camorrista di Lo chiamavano Jeeg Robot. Completa il cast Gianluca di Gennaro, che interpreta Bebè, il migliore amico di Peppino.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci/ Insieme fin da bambini: "Così l'ho conquistata"

La trama del film Champagne: un bambino prodigio che diventa un’icona della musica leggera italiana

La storia di Champagne racconta la vita di Giuseppe Faiella, vero nome di Peppino di Capri, a partire dal 1943 quando, a soli 4 anni, inizia la sua carriera musicale. In modo del tutto istintivo dimostra grandi dote artistiche e un orecchio assoluto, iniziando ad esibirsi per i soldati americani dislocati a Capri. Giuseppe capisce subito che la musica diventerà la sua strada e, poco più che adolescente, lascia Capri: grazie alle sue capacità vince il concorso del programma Rai “Primo Applauso”.

Il grande successo non tarda ad arrivare e negli anni ’50 Giuseppe, con il nome d’arte di Peppino di Capri, inizia la sua sfolgorante carriera. Negli anni ‘60 arriva il colpo di fulmine: Peppino si innamora di una modella di nome Roberta, che ispirerà l’omonima canzone. La coppia si sposa ma il matrimonio è turbolento ed alterna alti e bassi, così come la carriera di Peppino, che subisce una battuta di arresto alla fine degli anni ‘60.

I discografici gli preferiscono cantautori più impegnati ed il matrimonio con Roberta giunge al capolinea. Potrebbe essere la fine della sua carriera, ma Peppino trova la forza per risorgere: grazie al nuovo amore per Giuliana, biologa estranea dal mondo dello spettacolo, e all’appoggio del suo migliore amico Bebè, Peppino fonda la sua casa discografica. Dopo aver ingaggiato Franco Califano per comporre Un grande amore e niente più, vince per la prima volta il Festival di Sanremo del 1973 consolidando un successo nato 30 anni prima.