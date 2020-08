Champions League 2020-2021/ Le fasce per il sorteggio: così le italiane (per ora)

La Champions League è appena finita con la vittoria del Bayern in finale sul Psg ed è già tempo di guardare al futuro, perché la Champions League 2020-2021 è già iniziata con i primi turni preliminari che sono in corso nel pazzo calendario generato dalla pandemia di Coronavirus. Ecco dunque che per alcune squadre è già cominciata (e magari addirittura già finita per chi è stato eliminato) la prossima edizione della Champions League, che per l’Italia vedrà ai nastri di partenza Juventus, Inter, Atalanta e Lazio – citate in ordine di classifica dello scorso campionato di Serie A. Per le nostre quattro rappresentanti a dire il vero bisognerà aspettare fino alla metà del mese di ottobre, quando avrà inizio la fase a gironi che logicamente slitta più avanti come tutto il resto del calendario. Sono però già sicure del posto ben 26 squadre sulle 32 totali che prenderanno parte alla Champions League 2020-2021, di conseguenza possiamo già fare alcune considerazioni, ad esempio per quanto riguarda le fasce in cui le nostre quattro squadre saranno inserite nel sorteggio che avrà luogo ad Atene in data 1° ottobre, dunque proviamo a dare uno sguardo a quello che possiamo già dire sulla Champions League che verrà.

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: LE FASCE PER IL SORTEGGIO E LE ITALIANE

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sarà testa di serie nel sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021, in prima fascia in quanto campione d’Italia in carica – insieme ai detentori del Bayern, al Siviglia in quanto vincitore dell’Europa League e ai campioni nazionali dei migliori campionati, cioè Liverpool, Real Madrid, Psg, Zenit San Pietroburgo e Porto. Le altre tre fasce vanno invece in base al ranking Uefa di ogni soingolo club e dobbiamo purtroppo annotare che nessuna delle nostre altre tre rappresentanti entrerà in una seconda fascia di altissimo livello, con Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk e una squadra ancora da definire in base agli inserimenti dai playoff (al momento sarebbe l’Ajax). Inter e Lazio sono certe di essere in terza fascia al pari del Lipsia, l’Atalanta invece è ancora in sospeso fra la terza e la quarta fascia, anche se a dire il vero ha ottime possibilità di arrivare anch’essa in terza fascia, dal momento che ci sono già ben sei squadre con un ranking peggiore rispetto a quello dell’Atalanta.



