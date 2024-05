Champions League 2025/ Fasce e squadre partecipanti: le italiane saranno cinque (oggi 27 maggio 2024)

CHAMPIONS LEAGUE 2025: LE ITALIANE SARANNO CINQUE

Archiviato il campionato di Serie A – anche se resta da recuperare Atalanta Fiorentina – è già quasi tempo di parlare della Champions League 2024-2025. Come sappiamo, sarà la stagione della grande rivoluzione voluta dalla Uefa: dopo parecchi anni la principale competizione europea per club cambia formato, ne abbiamo parlato ai tempi ma adesso bisogna fare un’analisi concreta. Intanto, ieri abbiamo avuto la certezza che le italiane nella Champions League 2025 saranno cinque: fino all’ultimo ha sperato la Roma, ma l’Atalanta ha battuto il Torino e quindi ha chiuso il campionato tra le prime quattro, escludendo i giallorossi che sarebbero entrati anche grazie alla vittoria dell’Europa League da parte della Dea.

Cinque squadre dunque: l’Inter ovviamente avendo vinto lo scudetto, poi come già nelle stagioni precedenti la seconda, la terza e la quarta classificata. Si tratta del Milan, della Juventus e dell’Atalanta; tuttavia i risultati delle italiane nelle coppe di quest’anno hanno permesso, come alla Germania, di avere una quinta rappresentante nella Champions League 2025 ed ecco allora il Bologna, che aveva partecipato per la prima e unica volta dopo aver vinto lo scudetto con lo spareggio, erano gli anni Sessanta del XIX secolo e il torneo si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Straordinario il percorso dei felsinei, ma questa sarà la Champions League dei grandi ritorni (anche l’Aston Villa) e delle grandi sorprese, come il Girona dalla Spagna e il Brest dalla Francia.

LE FASCE DELLE ITALIANE NELLA CHAMPIONSE LAGUE 2025

Adesso bisogna anche valutare quali saranno le fasce delle italiane nella Champions League 2025. Qui, bisogna dire che la Uefa ha cambiato i parametri: infatti le fasce saranno formate solo in base al ranking federale. Tradotto: le squadre che hanno vinto il rispettivo campionato non hanno la sicurezza di essere teste di serie, anche se comunque lo sarà l’Inter ma appunto per il ranking, e non per essersi laureata campione d’Italia. Cambiano le cose anche per l’Atalanta: la vincitrice dell’Europa League non è più automaticamente in prima fascia, la Dea sarà dunque in seconda insieme alla Juventus, già certa del suo status al pari del Bologna, che però ovviamente partirà dalla quarta fascia.

Incerto il destino del Milan: attualmente i rossoneri sono in seconda fascia, ma il sistema del ranking ci dice che, qualora dai preliminari della Champions League 2025 si dovesse qualificare una squadra con punteggio superiore, il Milan sarebbe costretto a scalare in terza fascia. Possiamo anche ricordare, a completamento di tutte le informazioni, che i gironi spariranno e ci sarà invece un unico super gruppo, nel quale le 36 squadre giocheranno otto partite ma, naturalmente, con avversarie dirette. Anche il sorteggio sarà diverso, non ci saranno più le estrazioni dalle urne ma la composizione delle gare sarà sostanzialmente automatica; queste le informazioni, ora bisognerà aspettare che la Champions League 2025 prenda il via con i suoi preliminari, portandoci poi al girone unico.











