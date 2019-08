Champions League, classifica di tutti i tempi/ Real inarrivabile, Juventus quinta

La Uefa ha reso noto la classifica della Champions League di tutti i tempi. Una graduatoria che è stata stilata in base al numero di partite giocate e vinte, e ovviamente, alla loro importanza, riguardanti la competizione nata ufficialmente nel 1993 (prima si chiamava Coppa dei Campioni). La squadra da battere resta il Real Madrid, inarrivabile per qualsiasi altro club con le sue tredici coppe alzate al cielo, e un bottino di ben 361 punti. Segue a ruota il Barcellona, che si ferma invece a quota 351, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il Bayern Monaco, con i bavaresi che hanno totalizzato in 26 anni 317 punti. Per quanto riguarda le italiane, nonostante sia stato il Milan il club ad aver vinto più Champions in questo periodo, la Juventus è quella che ha fino ad oggi ottenuto maggiori punti.

CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA DI TUTTI I TEMPI

I bianconeri si piazzano infatti al quinto posto a quota 235 lunghezze, dietro al Manchester United, quarto a 292. Rossoneri invece a quota nove, con 197, dietro al Chelsea (199), mentre a completare la top ten troviamo l’Arsenal (sesta), il Porto (settimo) e il Lione (decimo). Nella top 20 troviamo altre due italiane, leggasi l’Inter, 12esimi a quota 132, e la Roma, 18esimi con 97 punti totalizzati. Fuori dalle big la Lazio, in quarantesima posizione, il Napoli 46eimo, nonché la Fiorentina, 49esima. Infine, nella top 100, Parma e Udinese, rispettivamente in 87esima e 99esima posizione.

LA TOP 20

1. Real Madrid (ESP), 361 punti

2. Barcellona (ESP), 351 punti

3. Bayern Monaco (GER), 317 punti

4. Manchester United (ENG), 292 punti

5. Juventus (ITA), 235 punti

6. Arsenal (ENG), 207 punti

7. Porto (POR), 206 punti

8. Chelsea (ENG), 199 punti

9. Milan (ITA), 197 punti

10. Lione (FRA), 142 punti

11. Liverpool (ENG), 141 punti

12. Inter (ITA), 132 punti

13. Borussia Dortmund (GER), 130 punti

14. Paris Saint Germain (FRA), 124 punti

15. Ajax (NED), 122 punti

16. Valencia (ESP), 120 punti

17. Atlético Madrid (ESP), 108 punti

18. Roma (ITA), 97 punti

19. Olympiacos (GRE), 97 punti

20. Benfica (POR), 94 punti



