Champions League, cosa serve a Juventus e Napoli per qualificarsi? Così verso i playoff: situazione migliorata dopo le vittorie (oggi 26 novembre 2025)

CHAMPIONS LEAGUE, LA SITUAZIONE DI JUVENTUS E NAPOLI VERSO I PLAYOFF

C’è stato un momento ieri sera, con la Juventus in svantaggio in Norvegia e il Napoli che non riusciva a sbloccare il risultato contro il Qarabag, nel quale le prospettive di bianconeri e partenopei in questa Champions League sembravano avviate verso il disastro. Alla fine però Luciano Spalletti e Antonio Conte hanno vinto e quindi si può tirare un sospiro di sollievo in un cammino ancora lungo e complicato.

Proviamo allora a fare qualche ragionamento, fermo restando che siamo appena entrati nella seconda metà della League Phase, dunque almeno a livello teorico tutto potrebbe essere ancora possibile, sia nel bene sia nel male. Insomma, per noi può essere un divertimento fare calcoli e ipotesi, Juventus e Napoli però avranno un solo dovere nelle prossime giornate di Champions League: fare quanti più punti possibile.

Per rispetto alla classifica, cominciamo dal Napoli che è a quota 7 punti dopo la vittoria per 2-0 contro gli azeri, una lunghezza davanti ai bianconeri. Mancano ancora tre partite, cioè quelle contro Benfica e Copenaghen fuori casa più il big-match contro il Chelsea al Maradona: come abbiamo già accennato, in questo momento le combinazioni teoricamente possibili sono praticamente infinite, ma diciamo che con 3 punti il Napoli sarebbe ragionevolmente certo almeno di un posto nei playoff.

Questo è l’obiettivo minimo, che potenzialmente potrebbe essere raggiunto anche facendo solo due punti (ma sarebbe un bel rischio). Aumentando il bottino, ci sarebbero possibilità di entrare fra le teste di serie che giocheranno il ritorno in casa, mentre solo con un tris di vittorie realisticamente potrebbero esserci speranze di entrare addirittura fra le prime otto che avranno accesso immediato agli ottavi di finale evitando i playoff.

CHAMPIONS LEAGUE, JUVENTUS E NAPOLI POSSONO ANCORA SOGNARE LE PRIME OTTO?

La scorsa stagione della Champions League, la prima con il nuovo format della “fase campionato”, ci ha insegnato che con 36 squadre partecipanti e appena otto giornate ogni punto potrebbe fare la differenza, ecco perché la posizione della Juventus di Luciano Spalletti è più delicata rispetto a quella del Napoli, nonostante la bella vittoria in rimonta sul campo del Bodo/Glimt. I bianconeri infatti con 6 punti ne devono fare almeno quattro per la doppia cifra, che realisticamente potrebbe essere lo spartiacque, anche se in verità l’anno scorso ne servirono 11.

Il vero fattore positivo potrebbe quindi essere un calendario non troppo difficile: le prossime due giornate in casa contro Pafos e Benfica prima della trasferta all’ultimo turno contro il Monaco. Potrebbe allora non essere impossibile fare bottino pieno: in quel caso sarebbe garantito il ritorno dei playoff in casa e potrebbe addirittura esserci qualche speranza di top 8 e quindi ottavi immediati, ma sono ragionamenti troppo complicati da fare con tre giornate ancora davanti – anzi, quattro per tutte le squadre che giocheranno oggi nel quinto turno di Champions League.