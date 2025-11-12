Champions League delle startup Lombardia: annunciati con un grande evento a Milano i vincitori dell'edizione 2025 del contest, ecco l'elenco

Si è tenuta oggi la “fase finale” di quella che è stata ribattezzata la Champions League delle startup lombarde. Oggi, 12 novembre 2025, sono state premiate le migliori realtà giovani del territorio lombardo in un evento in cui erano presenti i massimi rappresentanti della Regione.

Dal 2016 a oggi, da quando cioè è stata istituita questa sorta di competizione, la Regione ha permesso a 46 realtà aziendali di nascere in maniera più agevole, con investimenti totali di 53 milioni di euro, di cui 1,2 da parte della stessa Lombardia. Un enorme successo, dimostrato dal fatto che alla Champions League delle startup 2025 hanno partecipato ben 230 aziende per provare a portarsi a casa i tre montepremi in ballo, leggasi i 195.000 euro per la StartCup Lombardia, i 150.000 euro per l’edilizia sostenibile e altri 150.000 per la chimica verde. Soddisfatto ovviamente il governatore Attilio Fontana, che, presente alla premiazione, ha ricordato come la Lombardia sia la regione “leader nell’innovazione”, ma anche la “terra dove le idee si trasformano in progetti concreti”.

Queste, invece, le parole dell’assessore Guidesi, che ha spiegato che l’obiettivo del governo regionale è sempre stato quello di aiutare le aziende meritevoli a sviluppare le proprie idee e a metterle in pratica e che proprio con iniziative come la Champions League si possono “trasformare le idee di successo in crescita economica”, senza dimenticarsi delle nuove opportunità di lavoro offerte. L’assessore della Lombardia, Massari ha invece ricordato che l’edizione 2025 dell’evento dedicato alle nuove aziende ha riguardato per la prima volta anche le startup del settore turistico, per un turismo sostenibile che valorizzi le bellezze regionali, che “meritano di essere scoperte e riscoperte anche grazie all’innovazione”.

CHAMPIONS LEAGUE DELLE STARTUP LOMBARDIA: ECCO ALCUNI DEI VINCITORI

Lunghissimo l’elenco di aziende premiate che si sono aggiudicate un assegno da 25.000 euro ciascuna, a cominciare dalla categoria CleanTech, che ha visto realtà come, ad esempio, CLEAR, che produce un pannello fotovoltaico galleggiante che pulisce le acque attraverso la luce solare, ma anche Evoclin (categoria Life Sciences & MedTech), una piattaforma che utilizza l’IA, l’intelligenza artificiale, per cercare di predire l’evoluzione del cancro.

E, a proposito di turismo, premiata anche Hiddenz, che utilizza sempre l’IA per promuovere un turismo che sia sostenibile. Nel campo dell’edilizia, invece, fra i vincitori troviamo Brix, che sviluppa una piattaforma per semplificare e rendere più competitivi e trasparenti gli acquisti per le imprese edili, ma anche Dymond, un’azienda che ha sviluppato un software in grado di individuare subito delle anomalie nelle strutture, un programma che potrebbe essere particolarmente utile vista la situazione ai Campi Flegrei, con le continue scosse di terremoto. Occhio anche a Inco, che punta a trasformare delle stanze inutilizzate in soluzioni abitative accessibili.

CHAMPIONS LEAGUE DELLE STARTUP LOMBARDIA, I VINCITORI DI CHIMICA VERDE

Infine, la categoria Chimica verde, che ha visto la premiazione di aziende come Wembranex, che realizza membrane per riutilizzare l’acqua, ma anche B-Plas, per il trattamento delle acque reflue e dei fanghi, riducendone gli scarti, così come Sinergy Flow, che si concentra sulla produzione di nuove batterie a lunga durata, un argomento quanto mai d’attualità, viste le enormi trasformazioni che stanno riguardando il settore dell’automotive in Europa e nel mondo. Per Giovanna Iannantuoni, presidente di Musa, realtà che partecipa attivamente alla Champions League delle startup, questo evento fa chiaramente comprendere come ricerca e università non siano dei “mondi distanti dal mercato”, ma semmai dei motori di un futuro che sia non soltanto più competitivo ma, nel contempo, anche digitale e sostenibile.

Grazie agli Startup Days questo legame si può rafforzare e trasformare in idee e opportunità. Infine, le parole di Fabrizio Grillo, numero uno di Federated Innovation, che si è soffermato in particolare sulla chimica verde, definendola “una delle frontiere più promettenti” per quanto riguarda il campo dell’innovazione, che sia però a ridotto impatto ambientale.