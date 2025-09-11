Champions League, il supercomputer di Opta ha tracciato le sue previsioni sulle favorite per vincere il trofeo.
CHAMPIONS LEAGUE, OPTA STILA LE FAVORITE
La Champions League è ormai dietro l’angolo: martedì 16 settembre prenderà finalmente il via la prima giornata del super girone, novità della passata stagione, e dunque sarà nuovamente il tempo di parlare della principale competizione europea per club, vinta lo scorso maggio dal Psg nella finale contro l’Inter.
Si ricomincia, ed è già il momento delle previsioni: in particolare al supercomputer di Opta sono state affidate le previsioni sulle percentuali di vittoria della Champions League di tutte le squadre. Ebbene: l’Italia se la passa tutt’altro che bene, se è vero che l’Inter ha solo il 3% di possibilità di sollevare il trofeo.
I nerazzurri sono arrivati in finale lo scorso anno, per l’appunto, ma non godono di grande fiducia secondo i calcoli; eppure, restano la squadra italiana con le maggiori probabilità e l’unica nella Top Ten.
Segue il Napoli con un 1,4% abbastanza deprimente, ma che è comunque peggio di Atalanta e Juventus: per entrambe queste rappresentanti del nostro calcio la percentuale di vittoria della Champions League è soltanto dello 0,6%. Siamo in presenza di previsioni fornite da un computer, che non tengono conto di quanto realmente può accadere in campo; eppure, giusto parlarne per capire quale sia oggi la visione sul nostro calcio.
CHAMPIONS LEAGUE, PER OPTA UNA CHIARA FAVORITA
Secondo il supercomputer di Opta, la grande favorita per vincere la Champions League è il Liverpool: i Reds hanno già il 72,7% di probabilità di raggiungere i quarti di finale e il 20,4% di sollevare il trofeo al termine della stagione. Sul podio sale, forse un po’ a sorpresa, l’Arsenal in seconda posizione con il 16%, seguito dai campioni in carica: per il Psg il 12,1% in percentuale, dunque almeno i freddi calcoli e le previsioni statistiche non ritengono che la squadra di Luis Enrique possa fare il bis, e su questo diciamo che tutto sommato potremmo anche esser abbastanza d’accordo.
Quello che stupisce maggiormente, forse, è vedere Real Madrid e Bayern monaco in settima e ottava posizione, rispettivamente con 5,8% e 4,3%; quinta e sesta sono Barcellona e Chelsea (i Blues hanno pur sempre vinto il Mondiale per Club) mentre è singolare che squadre come Newcastle e Benfica, naturalmente con tutto il rispetto per questi club, abbiano più possibilità del Napoli o ancora che Tottenham, Borussia Dortmund e addirittura Bruges ne abbiano più della Juventus. Ora, bisognerebbe davvero capire quali dati siano stati inseriti nel supercomputer di Opta per arrivare a questi risultati, ma consoliamoci: la Champions League inizierà tra poco, e a quel punto parlerà davvero il campo che è l’unico giudice supremo.