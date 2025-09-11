Champions League, il supercomputer di Opta ha tracciato le sue previsioni sulle favorite per vincere il trofeo.

CHAMPIONS LEAGUE, OPTA STILA LE FAVORITE

La Champions League è ormai dietro l’angolo: martedì 16 settembre prenderà finalmente il via la prima giornata del super girone, novità della passata stagione, e dunque sarà nuovamente il tempo di parlare della principale competizione europea per club, vinta lo scorso maggio dal Psg nella finale contro l’Inter.

Liste UEFA 2025/ Sorprese e conferme: Lukaku escluso da Conte e Lookman inserito in Champions League

Si ricomincia, ed è già il momento delle previsioni: in particolare al supercomputer di Opta sono state affidate le previsioni sulle percentuali di vittoria della Champions League di tutte le squadre. Ebbene: l’Italia se la passa tutt’altro che bene, se è vero che l’Inter ha solo il 3% di possibilità di sollevare il trofeo.

Calendario Champions League 2025-2026/ Date e orari partite di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli (30 agosto)

I nerazzurri sono arrivati in finale lo scorso anno, per l’appunto, ma non godono di grande fiducia secondo i calcoli; eppure, restano la squadra italiana con le maggiori probabilità e l’unica nella Top Ten.

Segue il Napoli con un 1,4% abbastanza deprimente, ma che è comunque peggio di Atalanta e Juventus: per entrambe queste rappresentanti del nostro calcio la percentuale di vittoria della Champions League è soltanto dello 0,6%. Siamo in presenza di previsioni fornite da un computer, che non tengono conto di quanto realmente può accadere in campo; eppure, giusto parlarne per capire quale sia oggi la visione sul nostro calcio.

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026/ Video streaming: il quadro completo! (oggi 28 agosto)

CHAMPIONS LEAGUE, PER OPTA UNA CHIARA FAVORITA

Secondo il supercomputer di Opta, la grande favorita per vincere la Champions League è il Liverpool: i Reds hanno già il 72,7% di probabilità di raggiungere i quarti di finale e il 20,4% di sollevare il trofeo al termine della stagione. Sul podio sale, forse un po’ a sorpresa, l’Arsenal in seconda posizione con il 16%, seguito dai campioni in carica: per il Psg il 12,1% in percentuale, dunque almeno i freddi calcoli e le previsioni statistiche non ritengono che la squadra di Luis Enrique possa fare il bis, e su questo diciamo che tutto sommato potremmo anche esser abbastanza d’accordo.

Quello che stupisce maggiormente, forse, è vedere Real Madrid e Bayern monaco in settima e ottava posizione, rispettivamente con 5,8% e 4,3%; quinta e sesta sono Barcellona e Chelsea (i Blues hanno pur sempre vinto il Mondiale per Club) mentre è singolare che squadre come Newcastle e Benfica, naturalmente con tutto il rispetto per questi club, abbiano più possibilità del Napoli o ancora che Tottenham, Borussia Dortmund e addirittura Bruges ne abbiano più della Juventus. Ora, bisognerebbe davvero capire quali dati siano stati inseriti nel supercomputer di Opta per arrivare a questi risultati, ma consoliamoci: la Champions League inizierà tra poco, e a quel punto parlerà davvero il campo che è l’unico giudice supremo.