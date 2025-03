Champions League, Lille Borussia Dortmund sospesa: i motivi dell’interruzione

Nella serata di ieri si sono giocate le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’anticipo del turno è andato in scena alle 18.30 e ha visto la sfida tra Lille e Borussia Dortmund terminata con la vittoria 1-2 e il conseguente passaggio del turno da parte dei tedeschi. All’ottavo minuto Lille Borussia Dortmund sospesa per permettere ai giocatori che ne avessero avuto bisogno di rifocillarsi dopo la giornata di digiuno per l’osservazione del Ramadan, l’arbitro Sandro Scharer ha quindi deciso, non appena è calato il sole, di fermare l’incontro per permettergli di recuperare le forze.

Moviola Atletico Real Madrid/ Rabbia colchoneros per il rigore annullato ad Alvarez (13 marzo 2025)

Molti tifosi e telespettatori sono sembrati perplessi per la decisione del direttore di gara che però con il suo gesto ha permesso ai giocatori in campo di rispettare la loro fede e allo stesso tempo poter performare sul campo al massimo della loro forma, che probabilmente non sarebbero stati in grado di esprimere. A proposito di questo episodio è intervenuto anche l’ex calciatore tedesco Tobias Schweinsteiger che ai microfoni della televisione tedesca ha dichiarato: “È un gesto molto importante, è un aspetto spesso sottovalutato ma bisogna tenere conto che il rapporto con la fede è molto importante”.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PANATHINAIKOS/ Quote: De Gea titolare (Conference League, oggi 13 marzo 2025)

Lille Borussia Dortmund sospesa, altri casi simili nel mondo dello sport

Lille Borussia Dortmund sospesa per il Ramadan ma non è il primo caso nel mondo del calcio e dello sport in cui giocatori mussulmani vengono facilitati in questo modo per permettergli di giocare rimanendo fedeli al loro credo. Uno degli ultimi esempi viene proprio dal nostro campionato dove Cesc Fabregas per giustificare il pareggio 1-1 con il Venezia e la prestazione sottotono di Assane Diao ha spiegato che l’esterno spagnolo poteva essere fuori forma per via dell’osservanza del Ramadan e quindi l’impossibilità di bere e mangiare durante il giorno.

Formazioni Fiorentina Panathinaikos/ Quote, Palladino ritrova Folorunsho (Conference, 13 marzo 2025)

Diversa è invece la situazione che si è vista più volte in un altro sport ovvero il basket, in particolare quello NBA, sono state spesso riprese più volte dai social le immagini di giocatori che nelle partite serali o al momento in cui il sole cala vengono sostituiti per permettergli in panchina di recuperare le forze, tra questi il più famoso è sicuramente Kyrie Irving, che però quest’anno in questi giorni è fuori dal campo per un infortunio. Le regole diverse dello sport però permettono agli allenatori di togliere dal campo questi giocatori per poi reinserirli durante la partita, cose che nel calcio non è possibile obbligando quindi i direttori di gara a dover interrompere la sfida.