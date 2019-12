Champions League/ Ottavi, chi si è qualificato: tre italiane, prima volta Atalanta

Completato il quadro delle squadre che si sono qualificate per gli ottavi di Champions League. Terminata ieri sera la fase a gironi, conosciamo infatti i nomi delle 16 squadre che da febbraio daranno vita agli ottavi di Champions League 2019-2020, con gli abbinamenti che saranno stabiliti dal sorteggio di lunedì prossimo. Ecco allora tutte le fantastiche 16, in ordine alfabetico: Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, Lione, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Real Madrid, Tottenham e Valencia. Possiamo dunque notare innanzitutto che sono ancora rappresentati in Champions League solamente i cinque massimi campionati europei: quattro squadre a testa per Inghilterra e Spagna, seguite da Germania e Italia a quota tre, infine la Francia con due formazioni ancora in corsa. Situazione ben diversa anche solo rispetto a un anno fa, quando con Ajax e Porto erano rappresentate anche Olanda e Portogallo.

CHAMPIONS LEAGUE, TRE ITALIANE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

Parlando delle squadre italiane, ecco che ne abbiamo ben tre qualificate per gli ottavi di finale di Champions League. La Juventus con la vittoria di ieri sera a Leverkusen ha completato un cammino praticamente trionfale: 16 punti, cinque vittorie e un pareggio, sono numeri impressionanti per i bianconeri di Maurizio Sarri che come è noto hanno proprio nella Champions League il massimo obiettivo stagionale. Tutto bene a livello europeo anche per un ottimo Napoli, anche se le incognite sono tante: a febbraio quale sarà il clima all’interno della squadra partenopea? Di certo, è una sfida affascinante quella che attende Gennaro Gattuso. Infine, la grande impresa dell’Atalanta: debuttante in Champions League e con tre sconfitte nelle prime tre giornate, la Dea sembrava solo di passaggio, invece con un “ritorno” perfetto Gian Piero Gasperini e i suoi ragazzi hanno fatto l’impresa, con il sigillo arrivato ieri sera, con il fantastico 0-3 rifilato allo Shakhtar Donetsk nella notte di Kharkiv, che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno mai.

